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Секретарь Совбеза Армении: Беларусь способствует гонке вооружений в регионе
Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян на встрече с послом Беларуси Игорем Назарчуком выразил глубокую обеспокоенность Еревана в связи с тем, что Минск продает вооружение Азербайджану.
Об этом он рассказал на своей странице в
«Беларусь, являющаяся дружественной страной Армении, имеющая партнерские обязательства, продает Азербайджану вооружение, тем самым способствуя гонке вооружений в регионе, которая ставит под угрозу усилия по поддержанию стабильности в регионе», — написал Григорян.
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Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян на встрече с послом Беларуси Игорем Назарчуком выразил глубокую обеспокоенность Еревана в...
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