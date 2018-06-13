В Беларуси операции на детском сердце стали безопаснее. В этом большая заслуга малоинвазивной хирургии.

В медицине это фактически ювелирная работа. С помощью такой техники получается оперировать новорожденных даже с экстремально низкой массой тела. Одно из последних достижений – имплантация клапана в лёгочную артерию. Первую операцию наши врачи провели совместно с именитым кардиохирургом из Милана Марио Карменати. Пока такие малотравматичные операции штучные. Сейчас на поправку идут несколько маленьких пациентов.

Константин Дроздовский, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии: «Все делается для того, чтобы детки выживали. За последние годы мы впервые прооперировали детей с такой массой тела, которой еще 5-7 лет назад можно было и не думать. Это ребёнок, допустим, килограмм 300 грамм, которому мы сделали операцию с искусственным кровообращением. Это уникальная ситуация которая закончилась успешно».

Ежегодно в республиканском центре детской хирургии проводят более пяти тысяч операций. Каждая пятая – это коррекция пороков сердца.