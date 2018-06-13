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Путин после разгромной победы сборной РФ над Саудовской Аравией обнялся с саудовским принцем
Президент РФ Владимир Путин, явно пораженный игрой российской сборной в первом матче чемпионата мира по футболу, в конце матча обнялся с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммендом бен Салманом.
Россия выиграла у команды Саудовской Аравии "всухую" со счетом 5:0.
В.Путин, находившийся на стадионе на протяжении всего матча, после каждого гола восхищенно разводил руками. А когда игра закончилась, глава государства сначала пожал руку саудовскому гостю, а потом и обнял его.
Президент РФ выглядел очень довольным, чего нельзя было сказать о наследном принце Саудовской Аравии.
Обменявшись поздравлениями, В.Путин и М.бен Салман вместе покинули трибуну.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже выразил восхищение игрой российской команды. "Молодцы!" - сказал Д.Песков в ответ на просьбу радиостанции "Говорит Москва" прокомментировать победу сборной РФ.
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Президент РФ Владимир Путин, явно пораженный игрой российской сборной в первом матче чемпионата мира по футболу, в конце матча обнялся с наследным принцем...
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