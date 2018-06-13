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Соцопрос: россияне считают Беларусь самой дружественной страной
Новости Беларуси. Россияне называют самой дружественной страной Беларусь. Об этом свидетельствуют данные социсследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно опросу, Беларусь назвали самым близким другом и союзником России 49 % респондентов. В первую пятерку вошли также Китай, Казахстан, Индия и Сирия. Назвали россияне и по их мнению недружественные страны. Здесь в лидерах США – 78 % опрошенных. В опросе приняли участие 1600 человек в 136 населенных пунктах.
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Новости Беларуси. Россияне называют самой дружественной страной Беларусь. Об этом свидетельствуют данные социсследования, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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