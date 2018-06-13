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Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018: видео

14.06.2018 21:38 — Разное | СТВ  
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Новости России. 14 июня в Москве взял старт главный футбольный турнир четырехлетия: 21-й в истории чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018: видео

В матче открытия хозяева турнира встретились с футболистами Саудовской Аравии. Успеха в поединке добились футболисты сборной России: 5:0. Первый гол чемпионата мира на счету полузащитника Юрия Газинского.

Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018: видео

Ну а предшествовала стартовому матчу чемпионата церемония открытия. Официальная часть мероприятия прошла на московском стадионе «Лужники».

Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале

Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018: видео

В ней приняли участие звезда мировой сцены Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифулина, двукратный чемпион мира бразилец Роналдо, и, конечно, талисман чемпионата волк Забивака.

Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018: видео

Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018: видео

Перед началом матча-открытия президент Российской Федерации Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино поздравили всех любителей футбола с началом турнира.

Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018: видео

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

 
 
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Новости России. 14 июня в Москве взял старт главный футбольный турнир четырехлетия: 21-й в истории чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче открытия...
 
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