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«Совесть российского кино». Каким мы запомним режиссёра Станислава Говорухина

14.06.2018 20:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 14 июня не стало выдающегося режиссера и артиста, политика Станислава Говорухина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 83 году жизни скончался режиссёр Станислав Говорухин

«Совесть российского кино». Каким мы запомним режиссёра Станислава Говорухина

После продолжительной болезни он скончался в подмосковном санатории в возрасте 82 лет. Первая информация поступала 13 июня, но близкие поспешили ее опровергнуть. Однако сегодня трагическая новость все же стала реальностью.

Соболезнования родным и близким народного артиста выразил Президент Беларуси.

«Совесть российского кино». Каким мы запомним режиссёра Станислава Говорухина

Не проявив никакого интереса к искусству в юности, Станислав Говорухин получил образование геолога. Однако в профессии он был меньше года. Ушел сначала на телевидение, потом – учиться на режиссера. Дипломной работой стал фильм об альпинистах «Вертикаль». Главную и свою первую роль в нем сыграл Владимир Высоцкий. Барду фильм подарил зрительскую любовь, а режиссеру – верного друга. Позже Говорухин признавался, что и после смерти Высоцкого всегда мысленно с ним советовался.

«К великому сожалению «место» встречи изменить нельзя». Ученики и коллеги скорбят о смерти Станислава Говорухина

«Совесть российского кино». Каким мы запомним режиссёра Станислава Говорухина

 «Место встречи изменить нельзя» – еще одна совместная работа. Глеб Жеглов и Володя Шарапов стали любимыми героями, а фильм разобрали на цитаты.

«Совесть российского кино». Каким мы запомним режиссёра Станислава Говорухина

В момент, когда современное кино наполнилось спецэффектами, Говорухин обратился к черно-белым картинам и сталкивал «своего», как любил подчеркивать, зрителя с правдой и суровой справедливостью.

«Совесть российского кино». Каким мы запомним режиссёра Станислава Говорухина

Не зря его называли «совестью российского кино». Он нелестно отзывался о нынешнем кинопрокате, «пропахшем поп-корном», и переживал за новое поколение зрителей.

«Совесть российского кино». Каким мы запомним режиссёра Станислава Говорухина

Станислав Говорухин, народный артист России:
Дети, молодое поколение – перестали читать, а это катастрофа вообще, для миропорядка в целом.

Не только режиссер – еще талантливый актер и сценарист. Станислав Говорухин написал более 20 сценариев к фильмам. Один из них – «Пираты ХХ века» – стал самым кассовым за всю историю советского и российского кинопроката.

Стали известны дата и место похорон режиссёра Станислава Говорухина

«Совесть российского кино». Каким мы запомним режиссёра Станислава Говорухина

Что стало причиной смерти, точно неизвестно. Одни говорят – онкология, другие – легочно-сердечная недостаточность. 

«Мужество – это когда человек не даёт страху смерти руководить своей жизнью». Каким запомнят Станислава Говорухина

С этим лозунгом он шел до последнего дня. Режиссера похоронят в субботу на Новодевичьем кладбище Москвы.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. 14 июня не стало выдающегося режиссера и артиста, политика Станислава Говорухина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 83 году жизни...
 
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