Путин познакомил нового премьера Армении с президентом Азербайджана

Новый премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что президент России Владимир Путин после футбольной игры сборных РФ и Саудовской Аравии познакомил его с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"После футбола президент России организовал маленький прием в формате глав стран СНГ. Там был и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и президент России нас познакомил и состоялась такое знакомство", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Мы познакомились. Другого разговора или обсуждения или содержательного разговора не было", - отметил он.