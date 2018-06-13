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Путин познакомил нового премьера Армении с президентом Азербайджана

14.06.2018 22:09 — Разное | Интерфакс  
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Новый премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что президент России Владимир Путин после футбольной игры сборных РФ и Саудовской Аравии познакомил его с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"После футбола президент России организовал маленький прием в формате глав стран СНГ. Там был и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и президент России нас познакомил и состоялась такое знакомство", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Мы познакомились. Другого разговора или обсуждения или содержательного разговора не было", - отметил он.

 
Теги: знакомства
 
 
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Новый премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что президент России Владимир Путин после футбольной игры сборных РФ и Саудовской Аравии познакомил его с...
 
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