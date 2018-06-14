Общительная русская бабушка сорвала эфир бразильскому журналисту

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



В Интернете набирает популярность видео с чемпионата мира по футболу в России. Бразильский журналист попытался взять интервью у обычной московской болельщицы, но всё пошло не так, как планировал корреспондент.

Сначала женщина пыталась выяснить, из какой станы приехал журналист. Потом настойчиво хотела узнать, по какому телеканалу она сможет на себя посмотреть. В итоге бабушка, не найдя общий язык с иностранцем, разочаровано ушла.