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Макс Лоренс: «Хотел бы показать, как осовременить белорусскую культуру, чтобы она была на волне хайпов модных»
Новости Беларуси. Как проходил фестиваль «Молодечно-2018», рассказали в программе
Максим Сапатьков, более известный, как Макс Лоренс, также был лауреатом «Молодечно-2003».
Ещё одно свидетельство того, насколько высокая конкуренция на фестивале.
Макс Лоренс, певец:
Песня просто стала свежее, немного подвижнее. В ней есть симбиоз разных культур: и латино-американской, и белорусской, и модный бит. Всё сделал таким образом, чтобы она была интересна разным поколениям. Я хотел бы показать, как можно, при правильном подходе, обогатить и осовременить белорусскую культуру, чтобы она была на волне всех этих хайпов модных. Чтобы любовь людей к белорусской культуре, всё-таки, процветала и была неизбежной.
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Макс Лоренс: «Хотел бы показать, как осовременить белорусскую культуру, чтобы она была на волне хайпов модных»
Новости Беларуси. Как проходил фестиваль «Молодечно-2018», рассказали в программе «Специальный репортаж». Максим Сапатьков, более известный, как Макс Лоренс, также...
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