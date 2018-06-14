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Макс Лоренс: «Хотел бы показать, как осовременить белорусскую культуру, чтобы она была на волне хайпов модных»

14.06.2018 22:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как проходил фестиваль «Молодечно-2018», рассказали в программе «Специальный репортаж».

Максим Сапатьков, более известный, как Макс Лоренс, также был лауреатом «Молодечно-2003».

Макс Лоренс: «Хотел бы показать, как осовременить белорусскую культуру, чтобы она была на волне хайпов модных»

Разделил второе место, кстати, с Русланом Алехно.

Ещё одно свидетельство того, насколько высокая конкуренция на фестивале.

Макс Лоренс: «Хотел бы показать, как осовременить белорусскую культуру, чтобы она была на волне хайпов модных»

Макс Лоренс, певец:
Я счастлив, что могу соединить историю белорусской музыки со своим творчеством.

Ни одной ноты не выброшено, всё осталось, как должно быть.

Песня просто стала свежее, немного подвижнее. В ней есть симбиоз разных культур: и латино-американской, и белорусской, и модный бит. Всё сделал таким образом, чтобы она была интересна разным поколениям. Я хотел бы показать, как можно, при правильном подходе, обогатить и осовременить белорусскую культуру, чтобы она была на волне всех этих хайпов модных. Чтобы любовь людей к белорусской культуре, всё-таки, процветала и была неизбежной.

Фестиваль «Молодечно-2018». Специальный репортаж

 
 
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Новости Беларуси. Как проходил фестиваль «Молодечно-2018», рассказали в программе «Специальный репортаж». Максим Сапатьков, более известный, как Макс Лоренс, также...
 
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