|
«Чымся песцячыся»: как Наталья Гайда учила белорусский язык
Ещё одну грань к синтезу культур на фестивале «Молодечно-2018» добавила примадонна белорусской оперетты Наталья Гайда.
На этом фестивале звучит исключительно белорусская песня и поэтическое слово.
Когда-то ей, как и белорусскому «Песняру» Владимиру Мулявину, пришлось приехать в Беларусь из Свердловска. Но это не помешало белорусский язык ощутить своим.
Наталья Гайда, народная артистка БССР, солистка Белорусского государственного академического музыкального театра:
А когда я стала в театре, одним из первых спектаклей полностью на белорусском языке была «Павлинка». Это – наш знаковый такой спектакль. И я – Павлинка. И какие-то звукосочетания дома проговаривала, например, «чымся песцячыся», чтобы быстро, а потом я получала такое удовольствие, что «чымся песцячыся тут у маладой дзяўчыны».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ещё одну грань к синтезу культур на фестивале «Молодечно-2018» добавила примадонна белорусской оперетты Наталья Гайда. На этом фестивале звучит исключительно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)