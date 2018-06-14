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Как Дранько-Майсюк написал «Польку белорусскую»: «На Новый год, чтобы поздравить маму, которая очень любила этот танец»
Музыкальный подарок композитору. 80-летие Игоря Лученка на фестивале «Молодечно-2018» праздновали гала-концертом неслучайно.
Песни, которые звучали здесь, иногда не только соответствовали духу времени, но и опережали его.
Например, «Польку белорусскую».
Леонид Дранько-Майсюк, поэт:
И когда это стихотворение появилось у меня, я понял, что оно – песенное. Я тут же позвонил Игорю Михайловичу Лученку. Тогда же все польки, которые он знал, он проиграл и придумал свою мелодию. Вот так неожиданно появилась эта песня.
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Как Дранько-Майсюк написал «Польку белорусскую»: «На Новый год, чтобы поздравить маму, которая очень любила этот танец»
Музыкальный подарок композитору. 80-летие Игоря Лученка на фестивале «Молодечно-2018» праздновали гала-концертом неслучайно. Многие хиты родились, благодаря...
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