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Как Дранько-Майсюк написал «Польку белорусскую»: «На Новый год, чтобы поздравить маму, которая очень любила этот танец»

14.06.2018 22:17 — Разное | СТВ  
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Музыкальный подарок композитору. 80-летие Игоря Лученка на фестивале «Молодечно-2018» праздновали гала-концертом неслучайно.

Как Дранько-Майсюк написал «Польку белорусскую»: «На Новый год, чтобы поздравить маму, которая очень любила этот танец»

Многие хиты родились, благодаря фестивалю.

Как Дранько-Майсюк написал «Польку белорусскую»: «На Новый год, чтобы поздравить маму, которая очень любила этот танец»

Песни, которые звучали здесь, иногда не только соответствовали духу времени, но и опережали его.

Как Дранько-Майсюк написал «Польку белорусскую»: «На Новый год, чтобы поздравить маму, которая очень любила этот танец»

Поэтому и сегодня их поёт весь зал.

Например, «Польку белорусскую».

Леонид Дранько-Майсюк, поэт:
Я создал эту песню, как стихотворение 1 января 1993 года. На Новый год создал, чтобы поздравить свою маму, которая очень любила белорусскую польку, этот танец.

И меня научила танцевать этот чудесный белорусский танец.

И когда это стихотворение появилось у меня, я понял, что оно – песенное. Я тут же позвонил Игорю Михайловичу Лученку. Тогда же все польки, которые он знал, он проиграл и придумал свою мелодию. Вот так неожиданно появилась эта песня.

Фестиваль «Молодечно-2018». Специальный репортаж

 
 
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Музыкальный подарок композитору. 80-летие Игоря Лученка на фестивале «Молодечно-2018» праздновали гала-концертом неслучайно. Многие хиты родились, благодаря...
 
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