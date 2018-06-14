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Фестиваль «Молодечно-2018». Специальный репортаж
Новости Беларуси. Как проходил конкурс исполнителей белорусской эстрадной песни в Молодечно, рассказали в программе
«Инструмент из Индии. По звучанию напоминает гармошку»: Алина Чижик в Гродно учит йоге для голоса
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Новости Беларуси. Как проходил конкурс исполнителей белорусской эстрадной песни в Молодечно, рассказали в программе «Специальный репортаж». «Инструмент из...
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