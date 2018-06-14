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Фестиваль «Молодечно-2018». Специальный репортаж

14.06.2018 22:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как проходил конкурс исполнителей белорусской эстрадной песни в Молодечно, рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Инструмент из Индии. По звучанию напоминает гармошку»: Алина Чижик в Гродно учит йоге для голоса

Как Дранько-Майсюк написал «Польку белорусскую»: «На Новый год, чтобы поздравить маму, которая очень любила этот танец»

«Чымся песцячыся»: как Наталья Гайда учила белорусский язык

Макс Лоренс: «Хотел бы показать, как осовременить белорусскую культуру, чтобы она была на волне хайпов модных»

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Как проходил конкурс исполнителей белорусской эстрадной песни в Молодечно, рассказали в программе «Специальный репортаж». «Инструмент из...
 
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