Парковка в минском аэропорту не подорожает?

Как оказалось, информация о повышении тарифов на услуги охраняемой платной парковки в Национальном аэропорту Минск на сайте аэропорта была опубликована по ошибке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены остаются на прежнем уровне и изменяться пока не будут.