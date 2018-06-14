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Парковка в минском аэропорту не подорожает?
Как оказалось, информация о повышении тарифов на услуги охраняемой платной парковки в Национальном аэропорту Минск на сайте аэропорта была опубликована по ошибке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цены остаются на прежнем уровне и изменяться пока не будут.
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Как оказалось, информация о повышении тарифов на услуги охраняемой платной парковки в Национальном аэропорту Минск на сайте аэропорта была опубликована по...
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