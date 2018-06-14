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Парковка в минском аэропорту не подорожает?

14.06.2018 23:50 — Разное | СТВ  
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Как оказалось, информация о повышении тарифов на услуги охраняемой платной парковки в Национальном аэропорту Минск на сайте аэропорта была опубликована по ошибке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены остаются на прежнем уровне и изменяться пока не будут.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Как оказалось, информация о повышении тарифов на услуги охраняемой платной парковки в Национальном аэропорту Минск на сайте аэропорта была опубликована по...
 
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