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Илья Ивашко вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Ноттингеме

14.06.2018 23:42 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Илья Ивашко (115-й номер мирового рейтинга) пробился в четвертьфинал одиночного разряда турнира в британском Ноттингеме, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Илья Ивашко. Фото: tennis.by

В сегодняшнем матче 1/8 финала Илья победил испанца Адриана Менендеса-Масейраса (151) — 4:6, 6:3, 6:4.

В женском одиночном разряде белоруска Вера Лапко (84) встречалась с 42-й ракеткой планеты хорваткой Донной Векич и проиграла в двух сетах — 2:6, 6:7 (6:8). В поединке за выход в полуфинал Векич сыграет с немецкой теннисисткой Моной Бартель (117).

В стартовом раунде Лапко обыграла хорватку Яну Фетт (107) — 7:6 (7:5), 6:4.

На мужском турнире в немецком Штутгарте белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд завершили выступление на четвертьфинальной стадии, уступив сегодня польско-шведской паре Марцин Матковски/Роберт Линдстедт — 3:6, 4:6.

 
 
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Белорусский теннисист Илья Ивашко (115-й номер мирового рейтинга) пробился в четвертьфинал одиночного разряда турнира в британском Ноттингеме.
 
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