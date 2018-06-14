"Если кто-то наденет корону, мы ее собьем". Тренер сборной России - о крупной победе на старте ЧМ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после разгромной победы над командой Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ-2018 в Москве рассказал о том, как его футболисты будут справляться с испытанием медными трубами.



Станислав Черчесов. Фото: Reuters

— Команда с самым низким рейтингом в турнире выдала один из наиболее выдающихся первых матчей. Вы нас водили за нос?

— Столько людей за нос водить сложно, даже для таких больших мастеров, как мои футболисты. Мы никого за нос не водили, а занимались своей работой. Четко готовились, понимали, что нас ждет. Быть хорошим — это одно, а быть хорошим в то время и в том месте, когда надо, — это совершенно другое. Мы планомерно готовились, выбирали игроков, делали свои выводы.

— Вы были расслаблены на пресс-конференции вчера. И сегодня на бровке тоже. А после третьего гола порадовались, показали жест рукой.

— Двумя руками.

— Что было у вас в мыслях?

— Вы все дни будете меня видеть, какой я есть. Выиграли мы или проиграли, ничего у меня не меняется. Иногда наша работа доставляет радость болельщикам, иногда нет. Мы честно выполняем работу.

Да, и вчера, и сегодня я был расслаблен, потому что знаю, как команда готовилась и как игроки общаются. Мне доставляет удовольствие работать с ними и реагировать на то, как они выполняют наши задания и делают свою работу. Любой тренер зависит от команды, от футболистов.

— Сейчас целая страна и весь мир будут говорить об этих пяти голах.

— Нет проблем.

— А как сделать, чтобы футболисты об этом забыли?

— В любом случае это лучше, чем если бы звонили и говорили, что мы плохие. Ясно, что 5:0 везде висит. Но забыть им это не надо. Это надо отложить в сторону, сконцентрироваться на следующей игре.

Если кто-то наденет корону, мы ее собьем. А если не удастся, стадионы у нас большие, мест хватит на всех…