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"Если кто-то наденет корону, мы ее собьем". Тренер сборной России - о крупной победе на старте ЧМ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после
— Команда с самым низким рейтингом в турнире выдала один из наиболее выдающихся первых матчей. Вы нас водили за нос?
— Столько людей за нос водить сложно, даже для таких больших мастеров, как мои футболисты. Мы никого за нос не водили, а занимались своей работой. Четко готовились, понимали, что нас ждет. Быть хорошим — это одно, а быть хорошим в то время и в том месте, когда надо, — это совершенно другое. Мы планомерно готовились, выбирали игроков, делали свои выводы.
— Вы были расслаблены на пресс-конференции вчера. И сегодня на бровке тоже. А после третьего гола порадовались, показали жест рукой.
— Двумя руками.
— Что было у вас в мыслях?
— Вы все дни будете меня видеть, какой я есть. Выиграли мы или проиграли, ничего у меня не меняется. Иногда наша работа доставляет радость болельщикам, иногда нет. Мы честно выполняем работу.
Да, и вчера, и сегодня я был расслаблен, потому что знаю, как команда готовилась и как игроки общаются. Мне доставляет удовольствие работать с ними и реагировать на то, как они выполняют наши задания и делают свою работу. Любой тренер зависит от команды, от футболистов.
— Сейчас целая страна и весь мир будут говорить об этих пяти голах.
— Нет проблем.
— А как сделать, чтобы футболисты об этом забыли?
— В любом случае это лучше, чем если бы звонили и говорили, что мы плохие. Ясно, что 5:0 везде висит. Но забыть им это не надо. Это надо отложить в сторону, сконцентрироваться на следующей игре.
Если кто-то наденет корону, мы ее собьем. А если не удастся, стадионы у нас большие, мест хватит на всех…
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