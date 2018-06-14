Российский ОМОН не пропустил Марадону на парковку после матча-открытия ЧМ в Москве

Партнер проекта

Председатель правления брестского «Динамо», лучший футболист мира XX века Диего Марадона не мог пройти на парковку к своему автомобилю после матча-открытия чемпионата мира, который начался 14 июня в России.

Российский ОМОН не признал легендарного футболиста и, несмотря на увещевания многочисленной свиты игрока, отказался пропустить Марадону. В итоге знаменитый аргентинец вынужден был развернуться и искать другой вход на парковку. Видео инцидента разместил в своем твиттере корреспондент агентства «Р-Спорт» Семен Галькевич.

Мощь. ОМОН не признал Марадону и не пускал к парковке… pic.twitter.com/w4YhX1J2Gq — Семён Галькевич (@galkevich32) 14 июня 2018 г.

За стартовым матчем ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии Диего Марадона наблюдал из VIP-ложи стадиона в Лужниках.



Фото: Reuters

Партнер проекта:





Kia Motors является официальным спонсором Чемпионата мира по футболу. Болей за свою любимую команду, наслаждайся яркой игрой и запускай волну вместе с Kia! www.kia.by .