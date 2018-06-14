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Российский ОМОН не пропустил Марадону на парковку после матча-открытия ЧМ в Москве

14.06.2018 23:10 — Разное | Tut.by  
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Председатель правления брестского «Динамо», лучший футболист мира XX века Диего Марадона не мог пройти на парковку к своему автомобилю после матча-открытия чемпионата мира, который начался 14 июня в России.

Российский ОМОН не признал легендарного футболиста и, несмотря на увещевания многочисленной свиты игрока, отказался пропустить Марадону. В итоге знаменитый аргентинец вынужден был развернуться и искать другой вход на парковку. Видео инцидента разместил в своем твиттере корреспондент агентства «Р-Спорт» Семен Галькевич.

За стартовым матчем ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии Диего Марадона наблюдал из VIP-ложи стадиона в Лужниках.


Фото: Reuters

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Лучший футболист мира XX века Диего Марадона не мог пройти на парковку к своему автомобилю после матча-открытия чемпионата мира, который начался 14 июня в России.
 
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