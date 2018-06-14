|
Липая отпустили, он выплатил $95 тысяч налогов, будут выяснять откуда получал деньги
Алесь Липай
БелаПАН продолжает работать.
В агентстве
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов).
Алеся Липая подозревают в том, что он не заплатил подоходный налог с доходов, полученных за рубежом.
Сообщается, что якобы в 2016-2017 гг. Липай получил от нерезидентов Беларуси доход на общую сумму более 1,3 миллиона рублей, не представил налоговые декларации и не уплатил подоходный налог. Таким образом, сообщает КГК, Липай не уплатил налогов на сумму 173 тысячи рублей, сообщает
Липай признал нарушение законодательства и заплатил налог и пеню в размере более 191 тысячи рублей. Но с учётом того, что размер ущерба превысил 1 тысячу базовых величин, финансовая милиция обязана установить обстоятельства получения денег.
Напомним, что именно с обыска, проведенного сотрудниками ДФР, началось уголовное преследование главы Правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого в августе 2011 года. Тогда Алеся Беляцкого также обвинили в "уклонении от уплаты налогов" и приговорили к 4,5 года лишения свободы.
Такое же обвинение было предъявлено и председателю независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и бухгалтер профсоюза Игорю Комлику. Они своей вины не признают, отказались писать прошение Лукашенко о помиловании и готовы к любому повороту событий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель независимого информационного агентства БелаПАН подозревается в уклонении от уплаты налогов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)