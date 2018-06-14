Несколько человек устроили стрельбу рядом с больницей в США

Неизвестные открыли огонь рядом с одной из стоматологических клиник в штате Колорадо, сообщает Denver Post .

Нападавшие начали стрелять, когда родители с детьми выходили из здания. После этого злоумышленникам удалось скрыться.

Четыре человека получили ранения. Среди пострадавших два ребёнка. Врачи пока не сообщают в каком они состоянии.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиция. Они ведут поиск подозреваемых.