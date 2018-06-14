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Несколько человек устроили стрельбу рядом с больницей в США
Неизвестные открыли огонь рядом с одной из стоматологических клиник в штате Колорадо, сообщает
Нападавшие начали стрелять, когда родители с детьми выходили из здания. После этого злоумышленникам удалось скрыться.
Четыре человека получили ранения. Среди пострадавших два ребёнка. Врачи пока не сообщают в каком они состоянии.
К месту происшествия прибыли сотрудники полиция. Они ведут поиск подозреваемых.
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Стрелки ворвались, когда на приём к врачу находились родители с детьми.
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