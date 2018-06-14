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Группа неизвестных атаковала избирательный штаб правящей партии в Турции, есть погибшие
По меньшей мере три человека погибли, ещё восемь получили ранения в районе города Суруч на юго-востоке страны, сообщают информагентства.
По данным СМИ, вооружённых мужчин напала на сотрудников штаба в тот момент, когда они проводили агитационную работу. В момент происшествия в здании находились несколько десятков людей, в том числе депутаты турецкого парламента.
На место инцидента прибыла полиция. Пострадавших доставили в ближайшие больницы на нескольких каретах скорой помощи и медицинском вертолёте. Ведётся расследование нападения.
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По меньшей мере три человека погибли, ещё восемь получили ранения в результате районе города Суруч на юго-востоке страны
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