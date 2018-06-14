Минский зоопарк выбирает кличку для новорождённого зубрёнка

Руководство зоопарка объявило конкурс на лучшее имя для малыша.

По его условиям, будущая кличка должна начинаться на букву «Б». Такое правило прописано в Международной племенной книги. Первая буква имени такая же, как и у названия страны. Кроме этого, предпочтение отдаётся благозвучным предложениям.

Написать свой вариант можно в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте» . Все варианты принимаются до 1 июля. Автор лучшего имени получит приятный подарок, а итоги конкурса планируют подвести в День Независимости.