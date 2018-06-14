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Минский зоопарк выбирает кличку для новорождённого зубрёнка

15.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Руководство зоопарка объявило конкурс на лучшее имя для малыша.

По его условиям, будущая кличка должна начинаться на букву «Б». Такое правило прописано в Международной племенной книги. Первая буква имени такая же, как и у названия страны. Кроме этого, предпочтение отдаётся благозвучным предложениям.

Написать свой вариант можно в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Все варианты принимаются до 1 июля. Автор лучшего имени получит приятный подарок, а итоги конкурса планируют подвести в День Независимости. 

 
 
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​Руководство зоопарка объявило конкурс на лучшее имя для малыша.
 
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