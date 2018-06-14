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Минский зоопарк выбирает кличку для новорождённого зубрёнка
Руководство зоопарка объявило конкурс на лучшее имя для малыша.
По его условиям, будущая кличка должна начинаться на букву «Б». Такое правило прописано в Международной племенной книги. Первая буква имени такая же, как и у названия страны. Кроме этого, предпочтение отдаётся благозвучным предложениям.
Написать свой вариант можно в группе зоопарка в соцсети
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Руководство зоопарка объявило конкурс на лучшее имя для малыша.
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