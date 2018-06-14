Пассажирский самолёт неудачно приземлился в аэропорту Киева

Из-за этого инцидента воздушная гавань была закрыта, сообщают СМИ.

Самолёт выполнял рейс из Антальи в Киев. Отмечается, что во время посадки вечером 14 июня лайнер занесло на мокрой взлётно-посадочной полосе, а затем он выкатился за её пределы.

Во время инцидента на борту находились 169 пассажиров, никто из них не пострадал. Сразу после происшествия их эвакуировали и разместили в зале прилёта аэропорта. На месте аварии работают спасатели. Воздушная гавань будет закрыта до 01:00 15 июня.