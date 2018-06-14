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Аркадий Израилевич: Зачем депутат Алена Анисим раскручивает в Беларуси "еврейский заговор"?

15.06.2018 00:22 — Разное | Ежедневник  
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Зачем депутат Алена Анисим раскручивает в Беларуси "еврейский заговор"?

За ситуацией вокруг ресторана "Поедем поедим" в Куропатах до недавнего времени наблюдал со стороны. Но тут вдруг онлайн-газета "Новы час" Таварыства беларускай мовы сплело вокруг этого целый еврейский заговор. Нелепый до абсурда.

Признаюсь, я хорошо знаком с владельцами ресторана, но, несмотря на это, все же наблюдал ситуацию снаружи и где-то даже с юмором. Я говорил своим знакомым: «Вы должны радоваться сэкономленному рекламному бюджету, сказать «Спасибо» и накормить «историков» за бесплатную рекламу.  Кто бы узнал про фильм «Матильда» и его режиссера, если бы не Поклонская?!

Но вот вчера мне сбросили статью онлайн-газеты "Новы час", где в лучших традициях антисемитизма вокруг чисто законодательного нюанса раскручен целый еврейский заговор. Читая этот текст, я несколько раз ловил себя на мысли, что вот еще чуть-чуть и дальше в статье последует вывод, что это мы, евреи, расстреливали в Куропатах безвинных белорусов, поэтому сейчас так и стремимся спрятать следы своих преступлений. Но нет, не дотянул автор. Хотя, конечно, он молодец, такой глубокий аналитический ум, не ум даже, а умище! А талантище какой!

Если кому- то нужно найти связь между уничтожением Варшавского гетто, убийством Кеннеди и землятресением в Японии - рекомендую. Так умело вплести в сюжет истории известных белорусских бизнесменов с еврейскими корнями - это нужно было основательно попотеть. Странно только, почему Зисcера туда не втянули, компания куда полноценнее бы смотрелась. Девелопер, инвестор, медиамагнат -  идеальная сборка для "еврейского заговора". Наверное, все же побоялись трогать владельца ресурса с миллионной аудиторией.

Впрочем, используя теорию шести рукопожатий, можно было бы слепить разоблачение и похлеще. Видно инициаторы этого разоблачения оставили простор для фантазии своим читателям: мы дали вам еврейское направление, а дальше сами додумывайте, почему в кране воды нет.

Прекрасно понимаю, что у статьи есть автор, а у портала есть редактор, а у редактора свой основатель - Мінская гарадская арганізацыя ТБМ. Как говорится, до Бога, то есть до старшынi, этой компании далеко. Но все же хочется спросить у председателя ТБМ и депутата Палаты представителей Национального собрания Алены Анисим: "Зачем вы пытаетесь собрать до кучи как можно больше евреев и создать в нашей стране некий сионистский заговор?"

Среди учредителей ресторана, который вы так гнобите, есть и белорусы, и русские. Но почему вы взяли исключительно только евреев? Какая ваша цель, разжечь межнациональную рознь?  

Такими темпами в стране скоро не останется ни одного семита, хоть как-то причастного к строительству этого комплекса. 

Евреи хоть и небольшая, но все таки часть населения Беларуси. И мне бы очень не хотелось, чтобы под выкрики этих борцов, «всё равно с кем» родилось новое дело врачей-вредителей.

Я прекрасно знаю всех участников опубликованного «Списка Шиндлера», но, к моему сожалению и к счастью «патриотов»,  у меня нет доли в этом объекте. 

Если у господ-историков такое обостренное чувство исторической справедливости, почему никто из них не поднял вопрос охранных зон о так называемой «Яме»? Гостиницу Юбилейную можно было бы отдать (по их логике), например, под синагогу или какой-нибудь еврейский центр. Дальше военное кладбище на Берестянской... Работы не початый край.  Да и места с коммерческой точки зрения более «жирные».

Отдельно хочу коснуться поведения защитников Куропат и все же встать на сторону владельцев ресторана, раз меня против воли в это втянули. Посмотрите на это видео внимательно. Именно про таких сказал классик: «Так жаждет драки, что готов быть битым».

У меня есть опыт общения с подобными организациями. 

Когда я начинал проводить общественные обсуждения перед строительством объектов, то в офисе неизменно появлялись мальчики, которые предлагали договориться или поднимут вэрхал на всю страну. При том одни и те же лица были то историками, то экологами, то местными жителями, хоть и жили порой  в часе езды на такси от объекта строительства. А после того как я их посылал, неизменно появлялись одни и те же видеокамеры, одни и те же журналисты...

Ничего нового. 

У нас, так часто менялась история, что вызвать праведный гнев у людей, которые ее не знают и к которым я могу отнести и себя, не сложно. Но я бы посмотрел на реакцию «женщины-собаки», покусавшей посетителя ресторана, или на автора статьи, если бы дом в котором они купили квартиры и на который были выданы все разрешительные документы, вдруг оказался в охранной зоне какого-нибудь вчера обнаруженного захоронения, и им предложили бы отдать кровно заработанное жилье родственникам похороненных жертв.

И в окончание. Я все же очень надеюсь, что депутат Алена Анисим, а заодно и Министерство информации, обратят внимание на этот опус, направленный на разжигание межнациональной розни и примут соответствующие меры.

 
 
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За ситуацией вокруг ресторана "Поедем поедим" в Куропатах до недавнего времени наблюдал со стороны. Но тут вдруг онлайн-газета "Новы час" Таварыства беларускай мовы...
 
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