Брестские пограничники пресекли попытку нарушения границы с Польшей гражданами Пакистана

13 июня в Брестском районе в полукилометре от границы с Польшей брестские пограничники за попытку нарушения госграницы задержали пятерых граждан Пакистана.



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Молодые люди, - все в возрасте до 30 лет, пытались незаконно попасть в страны ЕС в поисках лучших условий жизни.

С собой они взяли только мобильные телефоны и фотоаппарат.



Нарушители помещены в ИВС погрангруппы для дальнейшего разбирательства. Начат административный процесс по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.30 (нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Им грозит штраф в размере до 100 базовых величин с депортацией и запретом въезда в Беларусь сроком на несколько лет.