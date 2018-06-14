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Брестские пограничники пресекли попытку нарушения границы с Польшей гражданами Пакистана
15.06.2018 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
13 июня в Брестском районе в полукилометре от границы с Польшей брестские пограничники за попытку нарушения госграницы задержали пятерых граждан Пакистана.
Молодые люди, - все в возрасте до 30 лет, пытались незаконно попасть в страны ЕС в поисках лучших условий жизни.
С собой они взяли только мобильные телефоны и фотоаппарат.
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13 июня в Брестском районе в полукилометре от границы с Польшей брестские пограничники за попытку нарушения госграницы задержали пятерых граждан Пакистана. ...
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