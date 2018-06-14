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Ученые выяснили, кто живет дольше — верующие или атеисты
15.06.2018 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
Те, кто принадлежит к какой-либо религии, живут на несколько лет дольше, чем нерелигиозные люди. Научная работа об этом
Фото: Евгений Ерчак
Группа исследователей изучила более 1000 некрологов, опубликованных на протяжении четырех лет в 42 крупных городах США. Они сравнили продолжительность жизни с теми данными, которые были указаны в публикациях — пол, семейное положение и вероисповедание.
Выяснилось, что дольше живут те, кто считает себя религиозным человеком. Люди, в некрологах которых упоминалась та или иная вера, в среднем жили на 5,64 года дольше, чем те, чьи некрологи умалчивали о религии. Эта цифра сократилась до 3,82 лет после коррекции с учетом пола и семейного положения, однако корреляция осталась заметной.
Исследователи полагают, что причина этого — в правилах и нормах многих религий. Они ограничивают нездоровые занятия вроде употребления алкоголя и наркотиков, а также половую распущенность. К тому же религии поощряют успокаивающие практики — например, молитвы и медитации, которые могут положительно влиять на здоровье.
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Те, кто принадлежит к какой-либо религии, живут на несколько лет дольше, чем нерелигиозные люди. Научная работа об этом опубликована в журнале Social Psychological and Personality...
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