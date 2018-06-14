Астронавты установили на МКС новые камеры

Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд 14 июня завершили выход в открытый космос, установив на модуле Международной космической станции камеры высокого разрешения, сообщает NASA.

Работы по установке нового оборудования продолжались более шести часов. Астронавты NASA успешно справились с поставленной задачей.

Новые камеры высокого разрешения позволят более чётко видеть сближение аппаратов со станцией. Их разместили на стыковочном узле модуля Harmony.

Кроме этого, Эндрю Фойстел обновил список рекордсменов по самому продолжительному пребыванию в открытом космосе. В общей сложности его «космическая прогулка» составила 60 часов 22 минуты. На первом месте рейтинга располагается россиянин Анатолий Соловьёв (78 часов 21 минута), а на втором Майк Лопес-Алегрия из NASA (67 часов 40 минут).