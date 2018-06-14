"Дешевых ягод больше не будет". На Комаровке подорожали клубника и черешня, изменились цены на мясо

На этой неделе в продаже на Комаровке появилось сразу несколько сезонных новинок — свежая белорусская морковка, отечественная черешня и черника на вес. Молодая картошка стала терять в цене, мелкую уже можно купить по 1,3 рубля. А вот клубника, черешня и абрикосы подорожали. Цены на мясных рядах в крытом павильоне рынка тоже изменились, местами в меньшую сторону. FINANCE.TUT.BY узнал, что и почем сейчас на Комаровском рынке, а также сколько овощей, фруктов и ягод можно купить на 10 рублей.





Клубники на рядах стало меньше, а та, что есть, слегка подорожала. Ягоды за 1,5 рубля, как на прошлой неделе , мы нашли только в одном месте, но брать ее, судя по полной коробке, не особо хотят даже на варенье. Она очень мелкая и вся в земле. Пару продавцов клубнику чуть получше продают по 1,8 рубля. Цены на более крупные ягоды начинаются от 2,5 рубля.





— В среду ягоды еще больше подорожали, а в четверг продавцы снова приспустили цены, — рассказали нам в администрации Комаровского рынка.





Выросли цены и на черешню. Если неделю назад килограмм можно было купить за 3,5 рубля и даже за 3, то сейчас ее продают по 5 рублей минимум. Зато появились отечественные ягоды — желтые и красные. Они значительно мельче привозных, но и дешевле. Желтая белорусская черешня стоит 4 рубля, а красная — 2,5. Правда, и та и та кислая.





Уже в паре мест продают чернику на вес по 10 рублей за килограмм. Один продавец отдавал за 9 рублей. В стаканчиках ягоды дороже — 5 рублей за пол литра.

— В этом году дешевых ягод не будет. Их в лесу очень мало. Сушь стоит, черника не налилась, а просто высохла, — рассказывают продавцы. — Кроме того, везде запрет на посещение лесов.

Кстати, по той же причине с прилавков пропали лисички.





Абрикосы тоже хоть и немного, но прибавили в цене. Неделю назад их можно было купить по 3 рубля. Сейчас самые дешевые по 3,6 рубля. Персики и нектарины тоже не желают дешеветь — стоят 6,5 и 6,9 рубля за килограмм.

— Они и не подешевеют, — говорит продавец фруктов. — Я слышал, что в этом году неурожай.





Зато инжирные персики уже можно купить по 4,5 рубля. Еще неделю назад самые дешевые были по 12.





Молодую белорусскую картошку можно купить по 1,3 рубля, огурцы по 80 копеек. Те, кто был на рынке в среду, говорят, что их уже продавали и по 60 копеек. Немножко подешевели помидоры — стоили 2,99 рубля, а стали — 2,69. На 19 копеек стала дешевле капуста. Сейчас ее продают по 1,2 рубля за килограмм. Больше всего в цене потеряли перцы. Семь дней назад они продавались по 6,5 рубля, а теперь — по 4,99.





А вот редис подорожал. За небольшой пучок продавцы хотят от 2 до 5 рублей. К слову, по 2 рубля редиска совсем не очень.

В одном месте продают первую белорусскую морковку. Пока ею торгуют не на вес, а пучками и вместе с листьями. Одна связка из 6−7 небольших морковочек стоит 2 рубля.





Заглянули мы в этот раз и на мясные ряды. Цены порадовали — они стали немного ниже, чем два месяца назад. Кроме того, многие продавцы устраивают акции и сбрасывают цены до минимума. К примеру, в некоторых местах свиной филей без кости можно купить за 10,9 рубля, а грудинку — за 7,5.





Если проанализировать цены в целом по рынку, то на многое они действительно слегка упали. Говядина лопаточная часть в середине апреля стоила 14 рублей, а сейчас — 13. Говяжий филей тоже значительно подешевел: был по 16 рублей за килограмм, а сейчас 12. Некоторые позиции подорожали, но незначительно, в среднем на 50 копеек.