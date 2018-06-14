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На борисовском заводе рабочим платят мясом и молоком
Сразу несколько предприятий холдинга «Автокомпоненты» столкнулись с экономическими трудностями.
Руководство завода агрегатов обязало работников подписать согласие на получение части зарплаты мясной и молочной продукцией, сообщает
Казалось бы, это лишь 20 рублей. Но арифметика простая: на заводе работают полторы тысячи сотрудников. Этим решением экономится около 30 тысяч рублей ежемесячно.
Предприятие считается одним из наиболее успешных в Борисове. Оно обходится без государственных дотаций.
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Сразу несколько предприятий холдинга "Автокомпоненты" столкнулись с экономическими трудностями.
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