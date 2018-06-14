На борисовском заводе рабочим платят мясом и молоком

Руководство завода агрегатов обязало работников подписать согласие на получение части зарплаты мясной и молочной продукцией, сообщает. Пока речь идет только про 20 рублей.Казалось бы, это лишь 20 рублей. Но арифметика простая: на заводе работают полторы тысячи сотрудников. Этим решением экономится около 30 тысяч рублей ежемесячно.Предприятие считается одним из наиболее успешных в Борисове. Оно обходится без государственных дотаций.