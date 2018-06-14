"Не понимаю, а что лопнет?" Как Матюшевский растолковывал депутатам, зачем нам ИТ-страна



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— отметилПо его словам, речь идет об окончательной автоматизации ручного труда. Заводы без рабочих и поля без крестьян уже сегодня становятся реальностью. Следующий этап — исчезновение наиболее массовых сегодня профессий: продавцов в магазинах и водителей автомобилей. А банки из крупнейших работодателей превратятся в мобильные приложения, продолжал первый вице-премьер.— отметил Матюшевский, признав, что вопрос пока риторический и ответ на него ищут во всем мире.— отметил он.— уверен Матюшевский. Цифровой декрет он назвал одним из первых шагов по поиску новой экономической модели Беларуси.— отметил первый вице-премьер.Беларусь должна стать одним из самых привлекательных мест в мире для богатых, талантливых и успешных.— сказал Матюшевский.Декрет — один из первых, но не единственный и недостаточный шаг по встраиванию Беларуси в модель глобальной экономики.Напоминая условия работы ПВТ, Матюшевский отметил, что, несмотря на налоговые льготы, средний программист ПВТ платит в абсолютном выражении в несколько раз больше налогов, чем средний белорус.— добавил чиновник.Депутатпоинтересовался у первого вице-премьера, рассматривалась ли возможность перенести те же практики на машиностроение,— уточнил он.Матюшевский поблагодарил за вопрос, заверив, что ПВТ — как раз та, где отрабатываются современные эффективные подходы.заверил он.поинтересовался цифрами:Матюшевский удивился, что депутат не в курсе цифр, которые активно обсуждают специалисты и эксперты со времени принятия декрета. Он напомнил, что валютная выручка резидентов ПВТ выросла на 30% за пять месяцев, и это после рекордного прошлого года, 1,3 млрд долларов.— парировал первый вице-премьер.поинтересовалась, как принятие декрета увеличит численность занятых в отрасли и вклад ее в ВВП или отразится на других измеримых критериях. Матюшевский напомнил: декрет — об условиях, причем сформировать их надо в обстановке крайней неопределенности: «Наша задача — перетянуть сюда наиболее квалифицированные команды, кадры, создать все необходимое для их подготовки». Фактически речь идет о том, что Беларуси надо 300 тысяч программистов (сейчас в ПВТ их более 30 тысяч), выручка может вырасти до 10−15 млрд долларов.В итоге декрет поддержало 98 депутатов, против — один. Улахович голосовал «за».