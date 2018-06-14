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"Не понимаю, а что лопнет?" Как Матюшевский растолковывал депутатам, зачем нам ИТ-страна
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
«Не все правильно понимают суть цифровой экономики, думая, что речь идет о еще одной прибыльной отрасли по производству софта и об автоматизации проектов в других сферах. На самом деле цифровые технологии меняют жизнь, цивилизацию», — отметил Василий Матюшевский.
По его словам, речь идет об окончательной автоматизации ручного труда. Заводы без рабочих и поля без крестьян уже сегодня становятся реальностью. Следующий этап — исчезновение наиболее массовых сегодня профессий: продавцов в магазинах и водителей автомобилей. А банки из крупнейших работодателей превратятся в мобильные приложения, продолжал первый вице-премьер. «Возникает вопрос: чем будут заняты десятки и сотни тысяч высвобождающихся людей», — отметил Матюшевский, признав, что вопрос пока риторический и ответ на него ищут во всем мире. «Человеку остаются творчество и предпринимательство», — отметил он.
«Индустриальная экономика прямо на глазах уходит в прошлое. Время искать новые точки роста», — уверен Матюшевский. Цифровой декрет он назвал одним из первых шагов по поиску новой экономической модели Беларуси.
— В основе этой модели — человек, тот, кто разработал продукт, и он может выбрать любую страну для реализации своего проекта, для размещения своей интеллектуальной собственности, своего капитала после ее продажи, — отметил первый вице-премьер. — Разместит он это там, где гарантирована безопасность, стабильность и надежность защиты от произвола, конфискации, арестов, внезапных перемен правил игры. Если эти условия будут соблюдаться в Беларуси, наша страна получит выгоду от высоких технологий. В этой сфере мы сталкиваемся с необходимостью по-иному выстраивать отношения с бизнесом. Все страны конкурируют за мозги и таланты. Любые попытки прижать, отобрать и запретить — лучший подарок нашим конкурентам. Ключевой фактор — неприкосновенность частной собственности, гарантии от революций и потрясений.
Беларусь должна стать одним из самых привлекательных мест в мире для богатых, талантливых и успешных. «Если декрет назвали революционным, то решение сделать страну благоприятным местом для капиталов, свободной финансовой гаванью можно считать историческим», — сказал Матюшевский.
Декрет — один из первых, но не единственный и недостаточный шаг по встраиванию Беларуси в модель глобальной экономики.
Напоминая условия работы ПВТ, Матюшевский отметил, что, несмотря на налоговые льготы, средний программист ПВТ платит в абсолютном выражении в несколько раз больше налогов, чем средний белорус. «Свои высокие зарплаты программисты зарабатывают, причем зарабатывают своим интеллектом, зарабатывают в основном на Западе и в условиях жесткой конкуренции», — добавил чиновник.
Депутат Андрей Рыбак поинтересовался у первого вице-премьера, рассматривалась ли возможность перенести те же практики на машиностроение, «чтобы создать гавань для молодых, успешных и богатых машиностроителей», «сделать для них льготный налоговый режим, упрощенное валютное законодательство». «Мой вопрос абсолютно без сарказма», — уточнил он.
Матюшевский поблагодарил за вопрос, заверив, что ПВТ — как раз та «песочница», где отрабатываются современные эффективные подходы. «Если увидим, что это все работает, мы эту практику распространим», — заверил он.
Николай Улахович поинтересовался цифрами:
— Мы примерно знаем, как сегодня работают айтишники, и сказать, что там великие успехи за пять месяцев произошли, я не могу. У меня есть сомнения, не окажется ли проект надувным шаром, который потом неожиданно лопнет. Не все до конца понимают, что за космическое будущее вы предлагаете.
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Матюшевский удивился, что депутат не в курсе цифр, которые активно обсуждают специалисты и эксперты со времени принятия декрета. Он напомнил, что валютная выручка резидентов ПВТ выросла на 30% за пять месяцев, и это после рекордного прошлого года, 1,3 млрд долларов.
— Не понимаю, а что лопнет?
— Ваш проект!
— Это не мой проект, это проект страны. И что лопнет, если государство не вложило туда ни копейки?
— Так не бывает, чтобы не вложило! Я как депутат имею право сомневаться.
— Все мы имеем такое право. Но здесь мы не вкладываем ресурсы, мы создаем условия, именно это главная задача, — парировал первый вице-премьер.
Ольга Политико поинтересовалась, как принятие декрета увеличит численность занятых в отрасли и вклад ее в ВВП или отразится на других измеримых критериях. Матюшевский напомнил: декрет — об условиях, причем сформировать их надо в обстановке крайней неопределенности: «Наша задача — перетянуть сюда наиболее квалифицированные команды, кадры, создать все необходимое для их подготовки». Фактически речь идет о том, что Беларуси надо 300 тысяч программистов (сейчас в ПВТ их более 30 тысяч), выручка может вырасти до 10−15 млрд долларов.
В итоге декрет поддержало 98 депутатов, против — один. Улахович голосовал «за».
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Попытки прижать, отобрать и запретить — лучший подарок конкурентам.
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