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Пожар в витебском Летнем амфитеатре: как эвакуировать 6-тысячный зрительный зал и спасти артистов?
Новости Беларуси. Пожар в витебском Летнем амфитеатре, главной сценической площадке «Славянского базара». Возгорание произошло за кулисами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрезанными от выхода оказались артисты на верхних этажах. Эвакуированы 6000 зрителей.
К счастью, это лишь легенда. Накануне открытия международного фестиваля такие учения проходят каждый год. Анастасия Бут оказалась в эпицентре событий.
О пожаре в Летнем амфитеатре упорно повторяют по громкоговорителю. Зрителей просят покинуть зал. Аншлага сегодня, конечно, нет, ведь за учениями МЧС накануне «Славянского базара в Витебске» можно наблюдать только издалека. А вот для самих спасателей здесь все реалистично.
Александр Фролов, начальник караула Витебского областного отделения МЧС:
По легенде очаги возгорания сразу в нескольких точках амфитеатра. Один из них заблокировал выход из-за кулис. Здание, где мирно ждут выступления звезды эстрады, в особой опасности.
Анастасия Бут, СТВ:
Полсотни спасателей и десяток габаритных машин. Это лучшая техника. Автолестница, которая может достать до любой точки крыши, раскинувшейся над шеститысячным зрительным залом.
Игорь Чуков, заместитель начальника Витебского городского отделения МЧС:
Ситуация может быть любая, потому спасатели готовы работать и в огне, и в воздухе, и даже на воде. Здесь вспоминают последнее ЧП: оно произошло в амфитеатре несколько лет назад накануне сольного концерта Валерия Леонтьева. Тогда проливной дождь затопил все подходы к залу.
Александр Ярмош, заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:
Подобные учения проводятся ежегодно, причем на всех массовых площадках «Славянского базара в Витебске». Амфитеатр – шестнадцатый объект, впереди еще девять: кукольный и драматический театры, концертный зал и другие. Завершатся масштабные учения в конце июня, за несколько дней до открытия международного музыкального форума.
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Новости Беларуси. Пожар в витебском Летнем амфитеатре, главной сценической площадке «Славянского базара». Возгорание произошло за кулисами, сообщили в программе...
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