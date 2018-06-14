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Пожар в витебском Летнем амфитеатре: как эвакуировать 6-тысячный зрительный зал и спасти артистов?

15.06.2018 04:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пожар в витебском Летнем амфитеатре, главной сценической площадке «Славянского базара». Возгорание произошло за кулисами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрезанными от выхода оказались артисты на верхних этажах. Эвакуированы 6000 зрителей.

Пожар в витебском Летнем амфитеатре: как эвакуировать 6-тысячный зрительный зал и спасти артистов?

К счастью, это лишь легенда. Накануне открытия международного фестиваля такие учения проходят каждый год. Анастасия Бут оказалась в эпицентре событий.

О пожаре в Летнем амфитеатре упорно повторяют по громкоговорителю. Зрителей просят покинуть зал. Аншлага сегодня, конечно, нет, ведь за учениями МЧС накануне «Славянского базара в Витебске» можно наблюдать только издалека. А вот для самих спасателей здесь все реалистично.

Пожар в витебском Летнем амфитеатре: как эвакуировать 6-тысячный зрительный зал и спасти артистов?

Александр Фролов, начальник караула Витебского областного отделения МЧС:
В принципе, на обычный пожар выезжает порядка четырех расчетов. Здесь, вы сами видите, задействовано довольно-таки много техники, личного состава. Люди друг друга понимают, коллектив сплоченный.

Пожар в витебском Летнем амфитеатре: как эвакуировать 6-тысячный зрительный зал и спасти артистов?

По легенде очаги возгорания сразу в нескольких точках амфитеатра. Один из них заблокировал выход из-за кулис. Здание, где мирно ждут выступления звезды эстрады, в особой опасности.

Пожар в витебском Летнем амфитеатре: как эвакуировать 6-тысячный зрительный зал и спасти артистов?

Анастасия Бут, СТВ:
Гримерка на третьем этаже. Артист отрезан от выхода. Единственный путь к спасению – окно. И здесь спасатели приходят на помощь. Только они могут в прямом смысле спустить артиста с небес на землю.

Пожар в витебском Летнем амфитеатре: как эвакуировать 6-тысячный зрительный зал и спасти артистов?

Полсотни спасателей и десяток габаритных машин. Это лучшая техника. Автолестница, которая может достать до любой точки крыши, раскинувшейся над шеститысячным зрительным залом.

Пожар в витебском Летнем амфитеатре: как эвакуировать 6-тысячный зрительный зал и спасти артистов?

Игорь Чуков, заместитель начальника Витебского городского отделения МЧС:
Высота выдвижения колен обеспечивается до 48 метров. Скажем так, по-простому, с учетом стандартного жилого этажа это где-то в пределах 15-16 этажей мы можем проводить спасательные эвакуационные мероприятия.

Пожар в витебском Летнем амфитеатре: как эвакуировать 6-тысячный зрительный зал и спасти артистов?

Ситуация может быть любая, потому спасатели готовы работать и в огне, и в воздухе, и даже на воде. Здесь вспоминают последнее ЧП: оно произошло в амфитеатре несколько лет назад накануне сольного концерта Валерия Леонтьева. Тогда проливной дождь затопил все подходы к залу.

Пожар в витебском Летнем амфитеатре: как эвакуировать 6-тысячный зрительный зал и спасти артистов?

Александр Ярмош, заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:
Та территория, на которой мы сейчас находимся, была превращена в озера, когда ливневая канализация не справлялась с потоком воды. Нам пришлось непосредственно перевозить людей по этому озеру, доставлять их в зрительные места.

Пожар в витебском Летнем амфитеатре: как эвакуировать 6-тысячный зрительный зал и спасти артистов?

Подобные учения проводятся ежегодно, причем на всех массовых площадках «Славянского базара в Витебске». Амфитеатр – шестнадцатый объект, впереди еще девять: кукольный и драматический театры, концертный зал и другие. Завершатся масштабные учения в конце июня, за несколько дней до открытия международного музыкального форума.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Пожар в витебском Летнем амфитеатре, главной сценической площадке «Славянского базара». Возгорание произошло за кулисами, сообщили в программе...
 
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