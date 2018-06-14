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На заправках Минска можно увидеть картины современных белорусских художников

15.06.2018 00:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Современное искусство в самых неожиданных местах столицы: белорусские художники представили картины в рамках проекта «Арт-заправка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На заправках Минска можно увидеть картины современных белорусских художников

Всего около 50 картин в жанре Insita, так называемого народного реализма. Авторы – художники-любители со всех уголков Беларуси. Они пишут о быте, неудачах и мечтах простого человека. Посетить выставку можно в шести автозаправочных станциях. Вход свободный.

На заправках Минска можно увидеть картины современных белорусских художников

Сергей Криштапович, организатор проекта «Арт-заправка»:
Выбрали те работы, которые будут привлекать, создавать очень мажорное настроение у посетителей. Это будет запоминаться. Ну и цель будет достигнута: нужно включать население всей Республики Беларуси в процесс выставочной деятельности.

 
 
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Новости Беларуси. Современное искусство в самых неожиданных местах столицы: белорусские художники представили картины в рамках проекта «Арт-заправка», сообщили...
 
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