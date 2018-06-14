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Что появится вместо заброшенного фонтана на улице Одоевского?
Новости Беларуси. Благоустройство улицы Одоевского: вместо заброшенного фонтана здесь появится цветник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это излюбленное место школьников для катания на роликах и игры в мяч. Однако безопасными такие забавы назвать сложно: площадка вокруг бывшего фонтана выложена плохо закреплённой плиткой. Беспокоит конструкция и сотрудников ЖЭС. На дне чаши скапливается мусор, несмотря на установленные рядом урны. К реконструкции приступят в 2019 году.
Наталья Концевенко:
Алексей Мотузко:
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Новости Беларуси. Благоустройство улицы Одоевского: вместо заброшенного фонтана здесь появится цветник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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