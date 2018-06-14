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Что появится вместо заброшенного фонтана на улице Одоевского?

15.06.2018 00:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Благоустройство улицы Одоевского: вместо заброшенного фонтана здесь появится цветник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Что появится вместо заброшенного фонтана на улице Одоевского?

Это излюбленное место школьников для катания на роликах и игры в мяч. Однако безопасными такие забавы назвать сложно: площадка вокруг бывшего фонтана выложена плохо закреплённой плиткой. Беспокоит конструкция и сотрудников ЖЭС. На дне чаши скапливается мусор, несмотря на установленные рядом урны. К реконструкции приступят в 2019 году.

Что появится вместо заброшенного фонтана на улице Одоевского?

Наталья Концевенко:
Фонтан давно не работает, потерял свою эстетику. Буду очень рада, что здесь появится цветник. Будет радовать глаз.

Что появится вместо заброшенного фонтана на улице Одоевского?

Алексей Мотузко:
Были случаи, когда дети травмировались. Тем более, фонтан давно не работает.

 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Благоустройство улицы Одоевского: вместо заброшенного фонтана здесь появится цветник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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