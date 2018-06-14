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Высадить оригинальный цветник: в Минске выбирали лучшего рабочего зелёного строительства

15.06.2018 00:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В парке Горького соревновались 10 человек из каждого района столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участников проверили на знание теории, а затем приступили к практике. С помощью жеребьёвки определили тему для каждого цветника. Землю нужно было обработать, подобрать растения в одной цветовой гамме, посадить их и оригинально защитить. Лучшим вручили диплом и ценные подарки.

Высадить оригинальный цветник: в Минске выбирали лучшего рабочего зелёного строительства

Анна Куницкая, участница конкурса «Минский мастер-2018»:
Стараемся сделать красиво, чтобы детки радовилсь, глядя на эту клумбу, приходили. Ну и мы будем рады, если им будет хорошо.

Высадить оригинальный цветник: в Минске выбирали лучшего рабочего зелёного строительства

Александр Скрынник, председатель Минской организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:
Цель этого конкурса – чтобы люди Минска увидели, какую красоту делают наши рабочие зеленстроев. Чтобы популяризировать профессию рабочий зеленого строительства.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В парке Горького соревновались 10 человек из каждого района столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Участников проверили...
 
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