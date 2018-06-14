ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учёные БГУ разработали «биоплёнку», которая позволит сохранять свежесть продуктов

15.06.2018 00:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Учёные БГУ разработали безвредную «биопленку»: на скоропортящиеся продукты с помощью распылителя наносят специальный состав, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

 Вещество гипоаллергенно, легко смывается и не наносит вреда организму человека.

Учёные БГУ разработали «биоплёнку», которая позволит сохранять свежесть продуктов

Анна Чубарова, старший научный сотрудник «НИЛ прикладных проблем биологии»:
Вещество, из которого изготавливается «биопленка»​​​​​ никак не влияет на наш организм и даже немножко... Есть некое полезное свойство, поскольку может проявлять свойство, похожее на клетчатку.

Экологически чистая «пленка» позволит сохранить свежеть фруктов и овощей, мяса и полуфабрикатов. Ученые выпустили пробную партию новинки, аналогов которой пока нет. Разработчики из БГУ уже подали заявку на патент.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Учёные БГУ разработали безвредную «биопленку»: на скоропортящиеся продукты с помощью распылителя наносят специальный состав, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На борисовском заводе рабочим платят мясом и молоком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика