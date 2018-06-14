|
Учёные БГУ разработали «биоплёнку», которая позволит сохранять свежесть продуктов
Новости Беларуси. Учёные БГУ разработали безвредную «биопленку»: на скоропортящиеся продукты с помощью распылителя наносят специальный состав, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вещество гипоаллергенно, легко смывается и не наносит вреда организму человека.
Анна Чубарова, старший научный сотрудник «НИЛ прикладных проблем биологии»:
Экологически чистая «пленка» позволит сохранить свежеть фруктов и овощей, мяса и полуфабрикатов. Ученые выпустили пробную партию новинки, аналогов которой пока нет. Разработчики из БГУ уже подали заявку на патент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Учёные БГУ разработали безвредную «биопленку»: на скоропортящиеся продукты с помощью распылителя наносят специальный состав, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)