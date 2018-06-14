Новости экономики за 14.06.2018

Новости Беларуси. Большинство семей в Беларуси смогут воспользоваться механизмом жилищно-строительных сбережений. Проект указа сейчас находится на рассмотрении в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая схема предусматривает период от 3 до 7 лет, за который нужно накопить не менее 1/3 от стоимости будущего жилья. На остальную сумму предоставляется кредит сроком от 15 до 20 лет со ставкой на 1-2 % ниже рыночной.





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