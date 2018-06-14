|
Два этажа, 24 часа и бургер за копейку. Сегодня в Минске открывают первый KFC с драйвом
Сегодня в 12.00 возле рынка в Ждановичах заработает круглосуточный двухэтажный KFC с драйвом. Это будет первый подобный ресторан сети в Беларуси. Чем он еще примечателен и сколько в него может быть вложено денег — в материале.
Авто-KFC Ждановичи находится на Тимирязева, 129. Его открывает компания «Бел Фуд Сервис», которая развивает этот фастфуд в Беларуси и контролируется учредителем ФК «Ислочь», бизнесменом Виталием Курило.
Новый ресторан будет работать круглосуточно, обслуживая и гостей в зале, и тех, кто приехал на машине. Тут есть парковка на 25 мест.
Гендиректор «Бел Фуд Сервиса» Сергей Дутин говорит, что один из самых крупных отдельно стоящих ресторанов с линией Авто в Европе. Это также первый KFC в Беларуси, который будет работать на газовом оборудовании, что повысит его эффективность.
— Напротив ресторана на фасаде здания «Радиомаркета» уже смонтирован и работает огромный LED-экран с площадью рекламного поля целых 56 квадратных метров. Экран будет информировать о наших текущих активностях. Также в KFC Авто будет введена инновационная автоматизированная система лояльности для гостей на основе распознавания номеров машин. Посетителям не нужно будет носить специальные скидочные или акционные карты: теперь для участия в акции достаточно будет просто приехать в KFC Авто на машине, — говорит Дутин.
По случаю открытия ресторана «Бел Фуд Сервис» запускает и маркетинговую активность. Так, сделав любой заказ, вы дополнительно можете купить Шефбургер за 1 копейку. Акция продлится одну неделю до 23 июня включительно.
Отметим, что запуск подобного ресторана KFC в Киеве обходится минимум в 1,5 миллиона долларов. В «Бел Фуд Сервисе» не раз отмечали, что объем инвестиций в местные рестораны сопоставим с киевскими цифрами. Это будет уже двенадцатый KFC в столице и тринадцатый в Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем примечателен ресторан и сколько в него может быть вложено денег - в материале.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)