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Два этажа, 24 часа и бургер за копейку. Сегодня в Минске открывают первый KFC с драйвом

15.06.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в 12.00 возле рынка в Ждановичах заработает круглосуточный двухэтажный KFC с драйвом. Это будет первый подобный ресторан сети в Беларуси. Чем он еще примечателен и сколько в него может быть вложено денег — в материале.


Фото предоставлено компанией «Бел Фуд Сервис»

Авто-KFC Ждановичи находится на Тимирязева, 129. Его открывает компания «Бел Фуд Сервис», которая развивает этот фастфуд в Беларуси и контролируется учредителем ФК «Ислочь», бизнесменом Виталием Курило.

Новый ресторан будет работать круглосуточно, обслуживая и гостей в зале, и тех, кто приехал на машине. Тут есть парковка на 25 мест.


Фото предоставлено компанией «Бел Фуд Сервис»

Гендиректор «Бел Фуд Сервиса» Сергей Дутин говорит, что один из самых крупных отдельно стоящих ресторанов с линией Авто в Европе. Это также первый KFC в Беларуси, который будет работать на газовом оборудовании, что повысит его эффективность.

— Напротив ресторана на фасаде здания «Радиомаркета» уже смонтирован и работает огромный LED-экран с площадью рекламного поля целых 56 квадратных метров. Экран будет информировать о наших текущих активностях. Также в KFC Авто будет введена инновационная автоматизированная система лояльности для гостей на основе распознавания номеров машин. Посетителям не нужно будет носить специальные скидочные или акционные карты: теперь для участия в акции достаточно будет просто приехать в KFC Авто на машине, — говорит Дутин.


Фото предоставлено компанией «Бел Фуд Сервис»

По случаю открытия ресторана «Бел Фуд Сервис» запускает и маркетинговую активность. Так, сделав любой заказ, вы дополнительно можете купить Шефбургер за 1 копейку. Акция продлится одну неделю до 23 июня включительно.

Отметим, что запуск подобного ресторана KFC в Киеве обходится минимум в 1,5 миллиона долларов. В «Бел Фуд Сервисе» не раз отмечали, что объем инвестиций в местные рестораны сопоставим с киевскими цифрами. Это будет уже двенадцатый KFC в столице и тринадцатый в Беларуси.

 
 
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Чем примечателен ресторан и сколько в него может быть вложено денег - в материале.
 
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