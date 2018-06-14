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С заботой о вкладчиках: ставки по "коротким" рублевым вкладам только растут

15.06.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Второй месяц подряд ставки по вкладам в белорусских рублях сроком на месяц и на год держатся примерно на одном уровне. Изменения все же есть (конечно же, в лучшую для вкладчиков сторону), и о них — в нашем обзоре рублевых депозитов. 


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вклады до 35 дней

В категории вкладов сроком на месяц ставки решил поднять лишь Альфа-Банк, хоть и не намного — на 0,2%. Кроме того, в Идея Банке появился вклад сроком на 1 месяц со ставкой 6% годовых.

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/безотзывный

Банк Решение

Online-решение

9,4%

безотзывный

Белорусский народный банк

Рублю, Ergo Sum

9,4%

безотзывный

МТБанк

МТБелки

4,75%

безотзывный

Альфа-Банк

Онлайн-вклад INSYNC

9,2%

безотзывный

Белагропромбанк

@гро

5,5%

безотзывный

Беларусбанк

Тренд

3,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

9,2%

безотзывный

БПС-Сбербанк

«Онл@йн-1»

8%

отзывный

БТА Банк

БТА Мини

9,4%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 1

6%

отзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

9%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

7%

отзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

7,5%

безотзывный

Технобанк

е-Соло

8%

отзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

8%

отзывный

Вклады до 400 дней

Тенденция достичь заветных 13% годовых с каждым месяцем все активнее и активнее притягивает банковские ставки по депозитам на год. На 0,2% приблизился к этой цифре БПС-Сбербанк, Паритетбанк поднял ставку на 0,5%, на 0,7% — Франсабанк, а МТБанк решил не мелочиться и добавил целый процент к ставке по годовому вкладу. Статусбанк решил не нарушать концепцию нейминга своих продуктов, и теперь разместить деньги на вкладе «Статусный» у вас возможности нет — пользуйтесь вкладом «Бережливые бабки» — ставка не изменилась 13% годовых.

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

13%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

10,8%

безотзывный

МТБанк

МТБелки

11,5%

безотзывный

РРБ-Банк

Безотзывный на 12 месяцев

10,57%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

11,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

7,5%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Престижный

13%

безотзывный

Белгазпромбанк

Прогрессивный

13%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

10,3−11%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй Онлайн

10,0−10,1%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

10,5%

безотзывный

Банк ВТБ

Окно возможностей

13%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный 12 плюс

10,55%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

10,6%

безотзывный

Паритетбанк

Оптимальный

10,5%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

13%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

13%

безотзывный

Технобанк

Максимум

10%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

11,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Соната

10%

безотзывный
 
Теги: Минск
 
 
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Второй месяц ставки по вкладам в белорусских рублях сроком на месяц и на год держатся примерно на одном уровне. Изменения все же есть - конечно же, в лучшую для...
 
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