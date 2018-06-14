Второй месяц подряд ставки по вкладам в белорусских рублях сроком на месяц и на год держатся примерно на одном уровне. Изменения все же есть (конечно же, в лучшую для вкладчиков сторону), и о них — в нашем обзоре рублевых депозитов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вклады до 35 дней

В категории вкладов сроком на месяц ставки решил поднять лишь Альфа-Банк, хоть и не намного — на 0,2%. Кроме того, в Идея Банке появился вклад сроком на 1 месяц со ставкой 6% годовых.

Банк Вклад Ставка Отзывный/безотзывный Банк Решение Online-решение 9,4% безотзывный Белорусский народный банк Рублю, Ergo Sum 9,4% безотзывный МТБанк МТБелки 4,75% безотзывный Альфа-Банк Онлайн-вклад INSYNC 9,2% безотзывный Белагропромбанк @гро 5,5% безотзывный Беларусбанк Тренд 3,5% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д 9,2% безотзывный БПС-Сбербанк «Онл@йн-1» 8% отзывный БТА Банк БТА Мини 9,4% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 1 6% отзывный Банк Москва-Минск Оптимальный 9% безотзывный Приорбанк Выше.net 7% отзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online 7,5% безотзывный Технобанк е-Соло 8% отзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 8% отзывный

Вклады до 400 дней

Тенденция достичь заветных 13% годовых с каждым месяцем все активнее и активнее притягивает банковские ставки по депозитам на год. На 0,2% приблизился к этой цифре БПС-Сбербанк, Паритетбанк поднял ставку на 0,5%, на 0,7% — Франсабанк, а МТБанк решил не мелочиться и добавил целый процент к ставке по годовому вкладу. Статусбанк решил не нарушать концепцию нейминга своих продуктов, и теперь разместить деньги на вкладе «Статусный» у вас возможности нет — пользуйтесь вкладом «Бережливые бабки» — ставка не изменилась 13% годовых.

Банк Вклад Ставка Отзывный/безотзывный Банк Решение Формула успеха 13% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее 10,8% безотзывный МТБанк МТБелки 11,5% безотзывный РРБ-Банк Безотзывный на 12 месяцев 10,57% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 13% безотзывный Белагропромбанк @gro 11,5% безотзывный Беларусбанк Классик 7,5% безотзывный Банк БелВЭБ Престижный 13% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный 13% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 10,3−11% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй Онлайн 10,0−10,1% безотзывный БТА Банк БТА Профит 10,5% безотзывный Банк ВТБ Окно возможностей 13% безотзывный Идея Банк Фирменный 12 плюс 10,55% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный 10,6% безотзывный Паритетбанк Оптимальный 10,5% безотзывный Приорбанк Выше.net 13% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки 13% безотзывный Технобанк Максимум 10% безотзывный Франсабанк Верный расчет 11,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Соната 10% безотзывный