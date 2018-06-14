Второй месяц подряд ставки по вкладам в белорусских рублях сроком на месяц и на год держатся примерно на одном уровне. Изменения все же есть (конечно же, в лучшую для вкладчиков сторону), и о них — в нашем обзоре рублевых депозитов.
Вклады до 35 дней
В категории вкладов сроком на месяц ставки решил поднять лишь Альфа-Банк, хоть и не намного — на 0,2%. Кроме того, в Идея Банке появился вклад сроком на 1 месяц со ставкой 6% годовых.
Банк
Вклад
Ставка
Отзывный/безотзывный
Банк Решение
Online-решение
9,4%
безотзывный
Белорусский народный банк
Рублю, Ergo Sum
9,4%
безотзывный
МТБанк
МТБелки
4,75%
безотзывный
Альфа-Банк
Онлайн-вклад INSYNC
9,2%
безотзывный
Белагропромбанк
@гро
5,5%
безотзывный
Беларусбанк
Тренд
3,5%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
9,2%
безотзывный
БПС-Сбербанк
«Онл@йн-1»
8%
отзывный
БТА Банк
БТА Мини
9,4%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 1
6%
отзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
9%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
7%
отзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
7,5%
безотзывный
Технобанк
е-Соло
8%
отзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
8%
отзывный
Вклады до 400 дней
Тенденция достичь заветных 13% годовых с каждым месяцем все активнее и активнее притягивает банковские ставки по депозитам на год. На 0,2% приблизился к этой цифре БПС-Сбербанк, Паритетбанк поднял ставку на 0,5%, на 0,7% — Франсабанк, а МТБанк решил не мелочиться и добавил целый процент к ставке по годовому вкладу. Статусбанк решил не нарушать концепцию нейминга своих продуктов, и теперь разместить деньги на вкладе «Статусный» у вас возможности нет — пользуйтесь вкладом «Бережливые бабки» — ставка не изменилась 13% годовых.