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Валдас Иванаускас: «Скорее всего, не продлю свой контракт с брестским «Динамо»
Генеральный менеджер Валдас Иванаускас подтвердил информацию
– Ваш контракт с «Динамо» заканчивается в июне. Была бы интересна вам работа в «Гамбурге»?
– Скорее всего, я не продлю свой контракт в Беларуси и не смогу завершить свою миссию. А в «Гамбурге» есть хороший специалист Кристиан Тиц», – сказал Иванаускас.
Напомним, Иванаускас пришел в «Динамо» в августе прошлого года. С того времени команда заняла 4-е место в чемпионате и выиграла Суперкубок и Кубок Беларуси.
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Генеральный менеджер Валдас Иванаускас подтвердил информацию Tribuna.com, что в ближайшее время намерен покинуть свою должность в клубе.
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