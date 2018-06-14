Валдас Иванаускас: «Скорее всего, не продлю свой контракт с брестским «Динамо»

– Ваш контракт с «Динамо» заканчивается в июне. Была бы интересна вам работа в «Гамбурге»?





– Скорее всего, я не продлю свой контракт в Беларуси и не смогу завершить свою миссию. А в «Гамбурге» есть хороший специалист Кристиан Тиц», – сказал Иванаускас.





Напомним, Иванаускас пришел в «Динамо» в августе прошлого года. С того времени команда заняла 4-е место в чемпионате и выиграла Суперкубок и Кубок Беларуси.