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Пассажирский самолёт неудачно приземлился в аэропорту Киева

15.06.2018 07:39 — Разное | Партизан  
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Из-за этого инцидента воздушная гавань была закрыта, сообщают СМИ.

Самолёт выполнял рейс из Антальи в Киев. Отмечается, что во время посадки вечером 14 июня лайнер занесло на мокрой взлётно-посадочной полосе, а затем он выкатился за её пределы. 

Во время инцидента на борту находились 169 пассажиров, никто из них не пострадал. Сразу после происшествия их эвакуировали и разместили в зале прилёта аэропорта. Аварийные службы после этого на несколько часов закрыли аэропорт, из-за чего произошел сбой вылетов. 
 
 
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Из-за этого инцидента воздушная гавань была закрыта, сообщают СМИ.
 
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