Пассажирский самолёт неудачно приземлился в аэропорту Киева

Самолёт выполнял рейс из Антальи в Киев. Отмечается, что во время посадки вечером 14 июня лайнер занесло на мокрой взлётно-посадочной полосе, а затем он выкатился за её пределы.





Во время инцидента на борту находились 169 пассажиров, никто из них не пострадал. Сразу после происшествия их эвакуировали и разместили в зале прилёта аэропорта. Аварийные службы после этого на несколько часов закрыли аэропорт, из-за чего произошел сбой вылетов.