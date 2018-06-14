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Пассажирский самолёт неудачно приземлился в аэропорту Киева
Из-за этого инцидента воздушная гавань была закрыта, сообщают СМИ.
Самолёт выполнял рейс из Антальи в Киев. Отмечается, что во время посадки вечером 14 июня лайнер занесло на мокрой взлётно-посадочной полосе, а затем он выкатился за её пределы.
Во время инцидента на борту находились 169 пассажиров, никто из них не пострадал. Сразу после происшествия их эвакуировали и разместили в зале прилёта аэропорта. Аварийные службы после этого на несколько часов закрыли аэропорт, из-за чего произошел сбой вылетов.
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Из-за этого инцидента воздушная гавань была закрыта, сообщают СМИ.
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