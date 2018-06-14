«Открытые сердца»» начали сбор подписей против пропаганды ЛГБТ в СМИ

Katolik.life. Текст обращения был принят на встрече белорусских пролайф-организаций в Минске . Сбор подписей продлится до 20 июня, сообщает





Авторы обращения не считают предлагаемый запрет ущемлением прав и свобод, так как, по их мнению, он не ограничивает никого в его личной жизни, но защищает права родителей «на воспитание собственных детей в здоровой и безопасной атмосфере».