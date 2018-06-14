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«Открытые сердца»» начали сбор подписей против пропаганды ЛГБТ в СМИ

15.06.2018 07:36 — Разное | Партизан  
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Благотворительный фонд «Открытые сердца» начал сбор подписей под обращением к президенту Беларуси против пропаганды, в том числе скрытой, ЛГБТ-сообщества в СМИ. Александру Лукашенко предложат принять закона о запрете пропаганды гомосексуализма и других форм нетрадиционного сексуального поведения среди несовершеннолетних.

Текст обращения был принят на встрече белорусских пролайф-организаций в Минске. Сбор подписей продлится до 20 июня, сообщает Katolik.life.

Авторы обращения не считают предлагаемый запрет ущемлением прав и свобод, так как, по их мнению, он не ограничивает никого в его личной жизни, но защищает права родителей «на воспитание собственных детей в здоровой и безопасной атмосфере».

 
Теги: Минск
 
 
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Благотворительный фонд «Открытые сердца» начал сбор подписей под обращением к президенту Беларуси против пропаганды, в том числе скрытой, ЛГБТ-сообщества в СМИ....
 
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