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«Открытые сердца»» начали сбор подписей против пропаганды ЛГБТ в СМИ
Благотворительный фонд «Открытые сердца» начал сбор подписей под обращением к президенту Беларуси против пропаганды, в том числе скрытой, ЛГБТ-сообщества в СМИ. Александру Лукашенко предложат принять закона о запрете пропаганды гомосексуализма и других форм нетрадиционного сексуального поведения среди несовершеннолетних.
Текст обращения был принят на встрече белорусских пролайф-организаций в Минске. Сбор подписей продлится до 20 июня, сообщает
Авторы обращения не считают предлагаемый запрет ущемлением прав и свобод, так как, по их мнению, он не ограничивает никого в его личной жизни, но защищает права родителей «на воспитание собственных детей в здоровой и безопасной атмосфере».
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Благотворительный фонд «Открытые сердца» начал сбор подписей под обращением к президенту Беларуси против пропаганды, в том числе скрытой, ЛГБТ-сообщества в СМИ....
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