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В семи районах области отменен запрет на посещение лесов

15.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В частности, запреты сняты в Мостовском, Щучинском, Волковысском, Свислочском, Берестовицком, Новогрудском и Кореличском районах. 



Как рассказали в Гродненском ГПЛХО, отмене запрета на посещение лесов в этих районах послужили прошедшие дожди, которые снизили класс пожарной опасности. 



– При этом в других районах по-прежнему сохраняется пожароопасная ситуация. Дожди там не были такими обильными, и из-за крон деревьев влага даже не добралась до почвы. И пока ситуация не изменится, говорить об отмене запрета на посещение лесов на этих территориях не приходится, – отметили в лесохозяйственном объединении. 



С начала года в области от пожаров пострадало 25 гектаров леса, спасатели МЧС 24 раза выезжали тушить огонь. В экосистемах южных областей страны – Брестской и Гомельской, где также был введен запрет на посещение лесов, – повреждены большие площади лесов. Там огонь уничтожил около 300 гектаров леса. В 90 процентах случаев причина пожаров – человеческий фактор. Но это не значит, что люди преднамеренно разжигали огонь. Причиной становились небрежно выброшенная спичка, непотушенный окурок или искра из глушителя автомобиля. 



В районах, где введен запрет, нельзя посещать леса, в том числе прогуливаться там, собирать ягоды или активно отдыхать. Исключение действует только для жителей населенных пунктов, дорога к которым проходит через лесной массив. Также не разрешается разводить костры, в том числе и в специально отведенных для этого местах. Нарушителям запрета на посещение лесов грозит штраф в размере до 25 базовых величин. 
 

 
 
 
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В частности, запреты сняты в Мостовском, Щучинском, Волковысском, Свислочском, Берестовицком, Новогрудском и Кореличском районах.
 
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