Телекомментаторы и популярная ведущая спрогнозировали, кто возьмет медали ЧМ по футболу

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В четверг в России стартовал чемпионат мира, в котором 32 сборные с пяти континентов сражаются за главный футбольный трофей планеты. Перед дебютными матчами топ-фаворитов SPORT.TUT.BY попросил ведущую «Козел про футбол» и белорусских телекомментаторов спрогнозировать тройку призеров нынешнего мундиаля и рассказать о личных симпатиях.



Reuters

Николай Ходасевич (спортивный комментатор «Беларусь 5», ведущий программы «Время футбола»)

Сразу скажу, что эта задача для меня не из легких. Чемпионат мира в России обещает быть интересным хотя бы потому, что такое количество индивидуально сильных футболистов и добротно слаженных сборных увидишь только раз в четыре года. Персонально влюбиться можно в любую команду — это многого стоит.

На первое место я бы поставил бразильцев. «Пентакампеоны» здорово прошли отбор и показали сильный футбол в последних товарищеских матчах. Во-первых, эта команда не играет наобум, во всех действиях чувствуется тактическая подготовка. Тите — топ-тренер, которым не зря интересовался мадридский «Реал». Во-вторых, у бразильцев — хорошо сбалансированный состав. Есть крутая основа и не проваливаются вторые номера. То есть даже если главная звезда сборной Неймар вылетит из-за травмы, его есть кем заменить. Мне кажется наиболее очевидным финал Бразилия — Германия с победой «селесао».



Reuters

Второе место отдам Германии. Четыре года назад немцы уже показали свою мощь в Бразилии, подтвердив поговорку о том, что в футбол играют 22 человека, но побеждают всегда немцы. На прошлогоднем Кубке Конфедераций мы убедились в этом еще раз. Бундестим уже 12 лет играет под руководством Йоахима Лева и на каждом топ-турнире берет медали. Немцы так хорошо себя чувствуют, что не взяли в Россию Лероя Сане. Во многом он, конечно, не вписывается в систему Лева, но этот момент показательный.

Главная фишка этой сборной — железная дисциплина. Вот эта немецкая системность не дает команде зависеть от одного-двух футболистов, как это часто бывает в других командах. Но даже в такой железной машине нашлось место трогательному моменту: в Россию приехали Нойер и Марко Ройс. Первый едва отправился от травмы, а второй из-за повреждения пропустил прошлый триумфальный мундиаль.

На третье почетное место я бы выдвинул сборную Франции с оговоркой на то, что ее вполне могут подвинуть 7−8 сборных. Гризманн, Погба, Фекир — эти парни в самом расцвете сил, и сейчас подходящее время доказать и показать свою состоятельность. Плюс к ним добавляем Мбаппе, которого уже не назовешь темной лошадкой, но и до главной звезды форвард «ПСЖ» еще не дотягивает.



Фото: Официальный сайт УЕФА

Грядущий ЧМ должен быть за Гризманном, как мне кажется. С таким роскошным составом, как у Дешама, есть все шансы побороться за призовые места. С 1998 года я симпатизирую этой сборной, и, если им удастся победить, буду радоваться виктории «трехцветных» больше других.

Вне списка оставлю Бельгию. Они стопроцентно заслуживают полуфинала. Роберто Мартинес снова привез боеспособную дружину без откровенно слабых исполнителей. Азар и Де Брейне еще поспорят за роль лидера, ведь у бельгийцев как минимум две суперзвезды. Сюда же добавлю аргентинцев с Лео Месси и Египет с Мо Салахом. Очень хочется увидеть красивый финал этого космического сезона от египтянина, да и сказка лидера «Барселоны» еще может стать явью.

Кристина Козел (автор и ведущая программы «Козел про футбол»)

На мой взгляд, на этом чемпионате мира есть пул команд, которых изначально назвали фаворитами букмекеры и болельщики. Один из критериев моего выбора топ-3 — то, как сборные прошли квалификационный раунд.

Моим фаворитом стала сборная Германии, ей я отдам первое место. Бундестим выиграла все матчи квалификации и забила 43 мяча, поставив новый рекорд. Плюс у этой сборной уже долгое время один тренер. Йоахим Лев знает рецепт победы на крупном турнире, каким является чемпионат мира.



Фото: Reuters

Еще в 10 отборочных матчах у немцев отличился 21 игрок из состава, что показывает его ровность. Если говорить о знаковых футболистах, то я бы отметила Тони Крооса — главного распасовщика. У полузащитника в среднем 100 точных передач за 90 минут. Рядом с ним можно поставить Киммиха, молодой защитник отыграл все отборочные матчи на разных позициях и был одинаково продуктивен, став одним из лидеров по ключевым передачам. К тому же, немцы могут повторить давние достижения итальянцев и бразильцев, которые сумели два раза подряд выиграть этот турнир.

На второе место могут претендовать бельгийцы. У Роберто Мартинеса топ-состав с высококлассными футболистами. Тем более, за всю квалификацию тренер наиграл всего 26 футболистов, в то время как бразильцы — больше 40. Уже поэтому можно судить, что «красные дьяволы» будут более сыграны, чем другие сборные. Вдобавок, всю квалификацию Азар и компания отыграли по схеме 3−4-3 и никогда от нее не отступали. С одной стороны, они стали читаемой командой, но я бы назвала ее организованной. По лидерам ситуация примерно такая же, как и у немцев: очень ровный подбор футболистов, поэтому игра не зацикливается вокруг Азара и Де Брейне.



Фото: Reuters

На третьем месте я вижу сборную Франции. К слову, матч Бразилия — Франция вполне себе реален, если речь идет о бронзовых медалях. «Трехцветные» безусловно называются фаворитами, но им местами не хватает эмоциональной стабильности, что может обернуться вылетом в полуфинале. Именно отсутствием хладнокровности они отличаются от Германии. Тем не менее, у них боеспособная дружина, местами даже шикарная. По обводкам они в топе квалификации, уступая только бельгийцам, но вот по отборам на половине поля соперника французы первые. Лидеры у этой команды тоже в самом соку. Гризманн, Сидибе и Погба точно покажут себя на этом турнире.

Вне списка я оставлю сборную Исландии, основываясь на личных предпочтениях. С детства я болею за Нидерланды, но в отсутствие своих любимцев, буду переживать за тех, кого подметила не так давно. Страна с населением сопоставимым нашим Бресту второй раз выходит на топ-турнир. Это восхищает и вызывает зависть одновременно. Конечно, у них всего один футболист представляет местный чемпионат, но, тем не менее, нам стоит мотать на ус, как в такой малочисленной стране поставлено развитие футбола. Еще есть один факт, который меня восхищает: сборная Исландии побила рекорд Тринидада и Тобаго, став страной-участницей с самым маленьким населением.

Дмитрий Герчиков (спортивный комментатор «Беларусь 5», заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ)

Немцы предельно прагматичны и максимально управляемы, им я отдам первое место. К тому же Йоахим Лев имеет колоссальный опыт по достижению нужного результата в турнирах формата чемпионатов мира или Европы. Добавьте сюда поколение немцев, сильное индивидуально в каждой линии, и поймете, почему выбрана Бундестим.

Лев уже не раз показывал, что умеет расширять функционал даже у сформировавшихся игроков и каждая трансформация делает футболистов сильнее. Сейчас есть ощущение, что и тренер находится на пике креативных поисков, и футболисты готовы очень чутко отзываться на его установки. Лидеры команды: Кроос, Мюллер и Боатенг, именно за этими парнями пойдет вся команда.



Фото: twitter.com/FirstpostSports

Аргентина сбалансирована чуть меньше, но я верю в роль личности в истории. Поэтому поставлю команду Сампаоли на второе место. И, думаю, Месси заслуживает шанса на потенциально последнем мундиале в карьере побороться за золото. Партнеры важность турнира также прекрасно понимают, так что игра «альбиселесте» пойдет и за себя, и за того парня. Аргентина привлекает группой атаки и заложенным в нем креативным потенциалом. Месси и Дибала тому явное подтверждение. Возможно, в чем-то я их переоцениваю, но, знаете, хочется верить в определенную футбольную романтику в наше циничное время.

Относительно Испании логика проста. Итальянцы в свое время выиграли мундиаль после кальчополи, хотя их все списывали со счетов на фоне кризиса, потрясшего команду. Мне кажется, после увольнения Лопетеги аналогия напрашивается сама собой и «красная фурия» может пройти дорожкой, проторенной апеннинцами. На откуп этой сборной можно отдать третье место. Испанцы перестраиваются в новую омоложенную дерзкую формацию, где симбиоз скорости и осмысленности наблюдается в любой из линий. Это круто, когда есть такой баланс. Для многих знаковых исполнителей вроде Рамоса, Иньесты и Сильвы чемпионат мира в России — последний в качестве игроков, мотивация есть. И благодаря вышеперечисленному эта команда поборется за награды.



Фото: Reuters

Отдельно выделю Англию. Болею за нее, пожалуй, с первого топ-турнира, который сознательно помню — Евро-1992. Ничего хорошего «трех львов» там не ждало, и они довольно быстро турнир закончили, но то, как самоотверженно бились на поле Стюарт Пирс, Дэвид Платт и Мартин Киоун произвело на меня неизгладимое впечатление. Плюс в ту пору начал изучать английский и эффект от знакомства с языком получил классную визуализацию. С тех пор храню верность Англии, а после визитов в Лондон и путешествий по всей территории государства и вовсе прикипел к «трем львам» душой.

Больших свершений от команды Гарета Саутгейта не жду, но видеть молодую, непредсказуемую и динамичную дружину приятно. Возможно, без давления ожиданий и зависимости от отдельно взятого лидера Англия пройдет по турнирной сетке до поздних стадий плей-офф.

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