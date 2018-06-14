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Неподвластна старости. Посмотрите, как в 53 года выглядит британская актриса Элизабет Хёрли
Британская актриса Элизабет Хёрли всегда выглядела хорошо, недаром одна из ее самых ярких ролей в Голливуде — дьяволица-соблазнительница в фильме «Ослепленный желаниями» лауреата премии BAFTA Гарольда Рамиса.
За свою карьеру женщина снялась в более чем 30 фильмах, но в сознании массового зрителя она осталась девушкой Хью Гранта, с которым Элизабет встречалась 13 лет. Однако несмотря на то, что актриса не добилась бешеной славы и признания критиков, женщины всего мира восхищаются ее красотой и стройной фигурой — актрисе в июне исполнилось 53 года.
В интервью Allure Хёрли рассказала, что сохранять отличную форму ей помогает контроль водного режима — женщина всегда начинает утро со стакана воды, а также всегда берет воду с собой, куда бы ни отправилась.
Каждый день она совершает пробежки в парке со своим псом и регулярно занимается спортом. В целом актриса старается как можно больше времени проводить на свежем воздухе вместе с семьей.
Женщина не ест сладкого, жареного, исключила из рациона сыр, хлеб, чипсы и макаронные изделия. Единственная сладость, которую она себе позволяет, — зефир.
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Прекрасна в свои 53 года
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