Неподвластна старости. Посмотрите, как в 53 года выглядит британская актриса Элизабет Хёрли

Британская актриса Элизабет Хёрли всегда выглядела хорошо, недаром одна из ее самых ярких ролей в Голливуде — дьяволица-соблазнительница в фильме «Ослепленный желаниями» лауреата премии BAFTA Гарольда Рамиса.

#Maldives @elizabethhurleybeach #oliviabikini Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 30 Май 2018 в 7:08 PDT

За свою карьеру женщина снялась в более чем 30 фильмах, но в сознании массового зрителя она осталась девушкой Хью Гранта, с которым Элизабет встречалась 13 лет. Однако несмотря на то, что актриса не добилась бешеной славы и признания критиков, женщины всего мира восхищаются ее красотой и стройной фигурой — актрисе в июне исполнилось 53 года.

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 7 Фев 2017 в 10:01 PST

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 6 Май 2018 в 10:14 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 27 Май 2018 в 12:45 PDT

В интервью Allure Хёрли рассказала, что сохранять отличную форму ей помогает контроль водного режима — женщина всегда начинает утро со стакана воды, а также всегда берет воду с собой, куда бы ни отправилась.

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 3 Май 2018 в 10:03 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 1 Мар 2018 в 10:47 PST

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 2 Дек 2017 в 10:08 PST

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 18 Апр 2018 в 12:35 PDT

Каждый день она совершает пробежки в парке со своим псом и регулярно занимается спортом. В целом актриса старается как можно больше времени проводить на свежем воздухе вместе с семьей.

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 10 Фев 2018 в 6:51 PST

Женщина не ест сладкого, жареного, исключила из рациона сыр, хлеб, чипсы и макаронные изделия. Единственная сладость, которую она себе позволяет, — зефир.

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 3 Сен 2017 в 11:39 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 27 Июн 2017 в 3:00 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 29 Июл 2017 в 3:29 PDT