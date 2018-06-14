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Неподвластна старости. Посмотрите, как в 53 года выглядит британская актриса Элизабет Хёрли

15.06.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Британская актриса Элизабет Хёрли всегда выглядела хорошо, недаром одна из ее самых ярких ролей в Голливуде — дьяволица-соблазнительница в фильме «Ослепленный желаниями» лауреата премии BAFTA Гарольда Рамиса.

 

#Maldives @elizabethhurleybeach #oliviabikini

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

За свою карьеру женщина снялась в более чем 30 фильмах, но в сознании массового зрителя она осталась девушкой Хью Гранта, с которым Элизабет встречалась 13 лет. Однако несмотря на то, что актриса не добилась бешеной славы и признания критиков, женщины всего мира восхищаются ее красотой и стройной фигурой — актрисе в июне исполнилось 53 года.

В интервью Allure Хёрли рассказала, что сохранять отличную форму ей помогает контроль водного режима — женщина всегда начинает утро со стакана воды, а также всегда берет воду с собой, куда бы ни отправилась.

Каждый день она совершает пробежки в парке со своим псом и регулярно занимается спортом. В целом актриса старается как можно больше времени проводить на свежем воздухе вместе с семьей.

Женщина не ест сладкого, жареного, исключила из рациона сыр, хлеб, чипсы и макаронные изделия. Единственная сладость, которую она себе позволяет, — зефир.

 
 
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