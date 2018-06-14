14 июня в городе Ганцевичи состоялось торжественное открытие нового магазина «Санта» по улице Строителей, д. 6, передаёт корреспондент «СП».
Фоторепортаж Галины Пупач
Подробности читайте в печатной версии газеты «Савецкае Палессе»
|
Магазин «САНТА» открылся в Ганцевичах (фоторепортаж)
15.06.2018 08:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
14 июня в городе Ганцевичи состоялось торжественное открытие нового магазина «Санта» по улице Строителей, д. 6, передаёт корреспондент «СП».
Фоторепортаж Галины Пупач
Подробности читайте в печатной версии газеты «Савецкае Палессе»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 июня в городе Ганцевичи состоялось торжественное открытие нового магазина «Санта» по улице Строителей, д. 6, передаёт корреспондент «СП». Фоторепортаж
|
Свежие газеты
Архив (Разное)