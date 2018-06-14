|
Гризманн остается в "Атлетико"
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение остаться в мадридском клубе.
— Мои фанаты, моя команда, мой дом, — написал Гризманн в твиттере.
— Я получил информацию о проекте, о трансферах. И это потрясающе — клуб делает все возможное, чтобы команда росла и смогла выиграть Лигу чемпионов. За день до вылета на чемпионат мира я решил остаться.
Я ощущаю давление и хочу показать всем, что я не ошибся, что я доверяю клубу и моим товарищам по команде, — приводит
Ранее сообщалось, что Гризманн близок к переходу в «Барселону». Однако «Атлетико» предложил французу зарплату в 25 миллионов евро в год, что на 10 миллионов больше предложения каталонцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)