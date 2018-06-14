Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение остаться в мадридском клубе.



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— Мои фанаты, моя команда, мой дом, — написал Гризманн в твиттере.

— Я получил информацию о проекте, о трансферах. И это потрясающе — клуб делает все возможное, чтобы команда росла и смогла выиграть Лигу чемпионов. За день до вылета на чемпионат мира я решил остаться.

Я ощущаю давление и хочу показать всем, что я не ошибся, что я доверяю клубу и моим товарищам по команде, — приводит Mundo Deportivo слова игрока из документального фильма, посвященного его выбору.

Ранее сообщалось, что Гризманн близок к переходу в «Барселону». Однако «Атлетико» предложил французу зарплату в 25 миллионов евро в год, что на 10 миллионов больше предложения каталонцев.