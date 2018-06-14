​Государственным организациям разрешили продавать невостребованное жильё на селе своим сотрудникам

Соответствующий указ подписал Президент. Речь о домах, которые простаивают больше полугода. Первыми в очереди покупателей могут стать работники, которые состоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий.

А если таких желающих не найдётся, организация имеет право продать жильё на аукционе. Его стартовая цена не будет превышать рыночную стоимость. Оплачивать покупку, в том числе аукционную, можно в рассрочку до трёх лет.