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Государственным организациям разрешили продавать невостребованное жильё на селе своим сотрудникам
Соответствующий указ подписал Президент. Речь о домах, которые простаивают больше полугода. Первыми в очереди покупателей могут стать работники, которые состоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий.
А если таких желающих не найдётся, организация имеет право продать жильё на аукционе. Его стартовая цена не будет превышать рыночную стоимость. Оплачивать покупку, в том числе аукционную, можно в рассрочку до трёх лет.
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Соответствующий указ подписал Президент.
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