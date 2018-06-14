​Мужчина напал с ножом на людей в Шанхае: есть погибшие

Резня в Шанхае. Вооружённый ножом мужчина напал на толпу людей в китайском мегаполисе. Два человека погибли, ещё пять – ранены.

Когда полиция прибыла на место происшествия, подозреваемый выскочил из дома и снова попытался атаковать прохожих. Схватить его удалось только с помощью очевидцев. В результате пострадал один из силовиков. Установить мотивы нападавшего непросто. Он получил серьёзные ранения и скончался в больнице.