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Мужчина напал с ножом на людей в Шанхае: есть погибшие
Резня в Шанхае. Вооружённый ножом мужчина напал на толпу людей в китайском мегаполисе. Два человека погибли, ещё пять – ранены.
Когда полиция прибыла на место происшествия, подозреваемый выскочил из дома и снова попытался атаковать прохожих. Схватить его удалось только с помощью очевидцев. В результате пострадал один из силовиков. Установить мотивы нападавшего непросто. Он получил серьёзные ранения и скончался в больнице.
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Когда полиция прибыла на место происшествия, подозреваемый выскочил из дома и снова попытался атаковать прохожих.
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