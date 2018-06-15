В Беларусь приходит крупнейший китайский производитель серверного оборудования Inspur

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Облачный провайдер beCloud первым в Беларуси подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с одним из лидеров мирового рынка производителей серверного оборудования — компанией Inspur, сообщили БЕЛТА в пресс-службе beCloud.

«Планируется, что beCloud и крупнейший в Китае поставщик комплексных решений и систем хранения данных для big data и облачных сервисов объединят усилия с целью развития IT-инфраструктуры проектов — G-cloud и Республиканского центра обработки данных. Кроме того, в фокусе внимания Inspur заявлено распространение на белорусском рынке лучших мировых практик использования и применения cloud-технологий», — прояснили в пресс-службе.

Согласно подписанному партнерскому соглашению стороны проведут необходимое тестирование комплекса программно-технических средств Inspur в дата-центре beCloud, в том числе по требованиям информационной безопасности. Кроме того, сотрудничество с Inspur позволит компании beCloud участвовать в реализации значимых инновационных проектов, реализуемых на государственном уровне, таких как e-government, e-education, smart city, e-taxes, e-health и других инициатив.

«Соглашение beCloud и Inspur является стратегически важным этапом в развитии цифровой стратегии Беларуси и может стать серьезным шагом к усовершенствованию бизнес-процессов государственных организаций страны. Помимо этого, целью нашего сотрудничества является распространение знаний и опыта, накопленного Inspur, для комплексной поддержки IT-отрасли страны и организаций, выбравших путь цифровой трансформации», — прокомментировал генеральный директор компании beCloud Олег Седельник.

Компания Inspur — одна из четырех компаний, которой в Китае присвоена высшая категория по системной интеграции компьютерных информационных систем (Super Grade I Computer Information System Integration). По объему продаж оборудования один из влиятельнейших IT-брендов на рынке КНР с более чем шестидесятилетней историей занимает 3-е место в мире и 1-е место в Китае. Inspur обладает полной продуктовой линейкой в области облачных решений, владеет 16 центрами облачных вычислений четвертого поколения и обеспечивает безопасными решениями более 200 региональных правительств, 40 различных промышленных министерств и ведомств и 200 крупных компаний.

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В Беларусь приходит крупнейший китайский производитель серверного оборудования InspurВ Беларусь приходит крупнейший китайский производитель серверного оборудования InspurВ Беларусь приходит крупнейший китайский производитель серверного оборудования InspurВ Беларусь приходит крупнейший китайский производитель серверного оборудования InspurВ Беларусь приходит крупнейший китайский производитель серверного оборудования Inspur (Пока оценок нет)
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