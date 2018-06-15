Медицина Беларуси в цифрах

В Беларуси функционируют 1580 медицинских организаций:

570 больниц, 81 диспансера, 845 амбулаторно-поликлинических организаций, 66 стоматологических поликлиник, 10 станций скорой помощи, 8 домов ребенка.

В медорганизациях работают 175 тыс. 202 дипломированных специалиста: врачи — 52 тыс. 516 человек, средний медперсонал — 115 тыс. 417 человек, провизоры — 4 тыс. 1 человек, фармацевты — 3 тыс. 268 человек.

Средняя зарплата медработников за январь-март 2018 года: врачи — Br1065,8*, средний медицинский персонал — Br677,1*.

Итоги 2017 года.

Экспорт:

Годовой экспорт медицинских услуг составил около $37,4 млн. Белорусские медучреждения оказали услуги 150 тыс. 159 иностранным пациентам. Средний чек одного иностранного пациента — $249.

Трансплантология:

Успешно проведены 75 пересадок печени, 365 пересадок почки, 38 пересадок сердца. В стране производится 49 пересадок на 1 млн жителей.

Обеспеченность лекарствами:

В республике работают 3320 аптек. Доля государственных аптек 55%. Доля белорусских лекарств в упаковках на внутреннем рынке более 70%.

Позиции Беларуси в международных рейтингах:

25-я позиция в рейтинге самых комфортных для материнства стран (по итогам 2017 года); 46-е место (из 195 стран) в рейтинге медицинского журнала The Lancet по качеству и доступности медицины.

* С учетом работы по совместительству.

Источник: Минздрав, медицинский журнал The Lancet.

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