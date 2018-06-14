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В Каменецком районе годовалая девочка отравилась препаратом от колорадского жука
15.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Следователи устанавливают обстоятельства отравления ребенка в Каменецком районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел в агрогородке Пелище 13 июня примерно в 16.20. Годовалая девочка зашла в хозяйственную постройку, взяла с тумбочки пластиковую бутылку и выпила жидкость, которую отец использовал для травли колорадского жука. С диагнозом "отравление" ребенка госпитализировали в больницу. Малышка находится в реанимации.
В момент происшествия ребенок находился под присмотром бабушки. Семья пострадавшей благополучная. Родители девочки воспитывают еще пятерых детей. Каменецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Для установления состава вещества, выпитого ребенком, назначена химическая экспертиза
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Следователи устанавливают обстоятельства отравления ребенка в Каменецком районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области...
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