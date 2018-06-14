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Корейские ученые обнаружили опасные последствия долгого сна
15.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Корейские медики обнаружили непосредственную зависимость между продолжительностью и качеством отдыха с одной стороны, и риском развития заболеваний с другой.
Выводы они сделали на основе анализа историй болезни 135 тысяч пациентов столичных клиник. Для анализа использовались сведения с 2004 по 2013 год, где отмечалась вся информация о физических нагрузках, образе жизни, диете и наследственности пациентов. Ученые установили, что у 29% мужчин и 24% женщин развился метаболический синдром.
В группу риска попали мужчины, страдающие от бессонницы и женщины, которые бодрствовали меньше других. Ученые отметили, что сон меньше 6 и больше 10 часов приводит к ожирению, гипертонии и высокому уровню глюкозы в крови.
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Корейские медики обнаружили непосредственную зависимость между продолжительностью и качеством отдыха с одной стороны, и риском развития заболеваний...
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